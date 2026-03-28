Akaryakıt fiyatları! 28 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında dikkate değer bir artış yaşandı. Benzin fiyatı 62.515 TL, motorin fiyatı ise 74.08125 TL olarak belirlendi. Bu artış, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalarla döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanıyor. Ayrıca global petrol arzı da fiyatlara etki ediyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde ve diğer bölgelerde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar, günlük olarak değişiklik gösteriyor. Bayiler arasındaki rekabet, bu fiyat farklılıklarını artırabiliyor. Dağıtıcı firmalar ise bayi sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatları belirliyor. Bu durum, piyasa dalgalanmalarını dengelemeye çalışmakta.

Tüketicilerin benzin ve motorin alırken fiyatları karşılaştırmayı unutmaması gerekiyor. Akaryakıt fiyatları zamanla değişebilir. Bu durum, sürücüleri önemli ölçüde etkileyebilir. Fiyatlardaki değişimler, sürücüler için dikkate alınması gereken bir noktadır.