Akaryakıt fiyatları! 28 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında ciddi bir artış gerçekleşti. Benzin fiyatı 62.515 TL, motorin fiyatı ise 74.08125 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışı, enerji maliyetleri ile döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Tüketicilerin, benzin ve motorin alımında fiyat karşılaştırması yapması önem taşıyor.

Cansu Çamcı

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında dikkate değer bir artış yaşandı. Benzin fiyatı 62.515 TL, motorin fiyatı ise 74.08125 TL olarak belirlendi. Bu artış, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalarla döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanıyor. Ayrıca global petrol arzı da fiyatlara etki ediyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde ve diğer bölgelerde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar, günlük olarak değişiklik gösteriyor. Bayiler arasındaki rekabet, bu fiyat farklılıklarını artırabiliyor. Dağıtıcı firmalar ise bayi sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatları belirliyor. Bu durum, piyasa dalgalanmalarını dengelemeye çalışmakta.

Tüketicilerin benzin ve motorin alırken fiyatları karşılaştırmayı unutmaması gerekiyor. Akaryakıt fiyatları zamanla değişebilir. Bu durum, sürücüleri önemli ölçüde etkileyebilir. Fiyatlardaki değişimler, sürücüler için dikkate alınması gereken bir noktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.08
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.52
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
92.66
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

