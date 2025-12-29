FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 29 Aralık Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 29 Aralık 2025 itibarıyla güncellendi. Benzin fiyatı 51.72 TL, motorin fiyatı ise 53.16 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların ve uluslararası piyasalardaki değişimlerin bir sonucudur. Türkiye'nin büyük şehirlerinde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar arasında farklılıklar görülmektedir. Tüketicilerin pompa başında karşılaştığı bu çeşitlilik, bütçe planlaması açısından önem taşımaktadır.

Benzin ve motorin fiyatları, 29 Aralık 2025 itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 51.72 TL, motorin fiyatı ise 53.16 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların bir yansıması. Gündemde kalmaya devam ediyorlar. Akaryakıt fiyatları, maliyetler ve vergilerle birlikte uluslararası piyasalara bağlı. Zaman zaman artış ve azalış gösterebiliyor. Aracını sürekli kullanan sürücüler için durum önemli. Bütçe planlamasında dikkat edilmesi gereken bir etken.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde, benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde farklar mevcut. Bayiler arasında fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Bu durum, tüketicilerin pompa başında farklı rakamlarla karşılaşmasına neden oluyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için fiyat tavanı belirliyor. Bu da serbest piyasa dengesini etkiliyor. Akaryakıt fiyatları, dikkate alınması gereken bir konu. Her zaman izlenmesi gerekiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.72
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.5
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.38
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.29
Gazyağı
45.26
