Akaryakıt fiyatları! 29 Aralık Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 29 Aralık 2025 itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 51.72 TL, motorin fiyatı ise 53.16 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların bir yansıması. Gündemde kalmaya devam ediyorlar. Akaryakıt fiyatları, maliyetler ve vergilerle birlikte uluslararası piyasalara bağlı. Zaman zaman artış ve azalış gösterebiliyor. Aracını sürekli kullanan sürücüler için durum önemli. Bütçe planlamasında dikkat edilmesi gereken bir etken.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde, benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde farklar mevcut. Bayiler arasında fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Bu durum, tüketicilerin pompa başında farklı rakamlarla karşılaşmasına neden oluyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için fiyat tavanı belirliyor. Bu da serbest piyasa dengesini etkiliyor. Akaryakıt fiyatları, dikkate alınması gereken bir konu. Her zaman izlenmesi gerekiyor.