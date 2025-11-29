FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 29 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Kasım 2025 tarihli verilere göre benzin fiyatları 54.27 TL, motorin fiyatları ise 54.96 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve aylık petrol dalgalanmalarıyla sürekli değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki pompa fiyatları farklılık arz eder. Dağıtıcı firmaların uyguladığı tavan fiyatlandırma, fiyat kontrolü sağlamakta. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt alımında dikkate alması gereken unsurları artırmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 29 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

29 Kasım 2025 tarihindeki verilere göre benzin fiyatları 54.27 TL. Motorin fiyatları ise 54.96 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasında sürekli olarak değişmektedir. Değişim, güncel gelişmeler ile döviz kurlarından etkilenmektedir. Aylık ve haftalık petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca artan ve azalan fiyatlar da tüketicileri etkilemektedir. Tüketicilerin akaryakıt alımında dikkat etmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt pompa fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik göstermektedir. Farklı bölgelerde fiyatlar farklılık arz etmektedir. Her bayi kendi maliyet yapısı ile rekabet koşullarına bağlı olarak fiyat belirlemektedir. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyatlandırma uygulamakta. Bu uygulama, akaryakıt fiyatlarını kontrol altında tutmaya yöneliktir. Bu durum, tüketicilerin fiyattan etkilenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda yerel piyasalardaki farklılıkları da gözler önüne sermektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.96
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
En Çok Aranan Haberler

