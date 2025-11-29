Akaryakıt fiyatları! 29 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Kasım 2025 tarihindeki verilere göre benzin fiyatları 54.27 TL. Motorin fiyatları ise 54.96 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasında sürekli olarak değişmektedir. Değişim, güncel gelişmeler ile döviz kurlarından etkilenmektedir. Aylık ve haftalık petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca artan ve azalan fiyatlar da tüketicileri etkilemektedir. Tüketicilerin akaryakıt alımında dikkat etmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt pompa fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik göstermektedir. Farklı bölgelerde fiyatlar farklılık arz etmektedir. Her bayi kendi maliyet yapısı ile rekabet koşullarına bağlı olarak fiyat belirlemektedir. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyatlandırma uygulamakta. Bu uygulama, akaryakıt fiyatlarını kontrol altında tutmaya yöneliktir. Bu durum, tüketicilerin fiyattan etkilenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda yerel piyasalardaki farklılıkları da gözler önüne sermektedir.