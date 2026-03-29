Akaryakıt fiyatları! 29 Mart Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları 62.515 TL, motorin fiyatları ise 74.08125 TL olarak belirlenmiştir. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerini göz önünde bulundurarak seyahat planları yapmalıdır. Dünya genelinde enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye'deki pompa fiyatlarına yansıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayi ve dağıtıcı farklılıklarıyla birlikte fiyatlar sürekli değişiklik göstermektedir. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Restoran ve kafelerde yeni zorunluluğun detayları belli olduRestoran ve kafelerde yeni zorunluluğun detayları belli oldu
SPK, açığa satış yasağını uzattıSPK, açığa satış yasağını uzattı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.08
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.52
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
92.66
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

