Akaryakıt fiyatları! 3 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2026 yılı itibarıyla benzin fiyatı 52.795 TL, motorin fiyatı ise 54.206,25 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, sektördeki dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Büyükşehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasındaki farklılık dikkat çekiyor. Yerel bayilerin koşulları, bu fiyatları etkiliyor. Tüketicilerin akaryakıt alışverişlerinde fiyatları takip etmeleri önemli bir gereklilik haline geldi.

Akaryakıt fiyatları! 3 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

3 Ocak 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 52.795 TL, motorin fiyatı ise 54.20625 TL şeklindedir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişim göstermektedir. Yurt genelinde benzin ve motorin fiyatları, bölgeler arası farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasındaki dengesizlik dikkat çekmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları, yerel bayilerin koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyatları belirleyebilir. Bu durum, tüketicilerin ödediği fiyatlarda ciddi farklılıklara yol açmaktadır. Kullanıcıların akaryakıt pompa fiyatları için dikkatli olması gerekiyor. Alışverişlerini planlarken bu değişkenleri göz önünde bulundurmaları önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.62
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.5
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.41
Gazyağı
45.8
