Akaryakıt fiyatları! 3 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

3 Ocak 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 52.795 TL, motorin fiyatı ise 54.20625 TL şeklindedir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişim göstermektedir. Yurt genelinde benzin ve motorin fiyatları, bölgeler arası farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasındaki dengesizlik dikkat çekmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları, yerel bayilerin koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyatları belirleyebilir. Bu durum, tüketicilerin ödediği fiyatlarda ciddi farklılıklara yol açmaktadır. Kullanıcıların akaryakıt pompa fiyatları için dikkatli olması gerekiyor. Alışverişlerini planlarken bu değişkenleri göz önünde bulundurmaları önemlidir.