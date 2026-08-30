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Akaryakıt fiyatları! 30 Ağustos Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 74.30875 TL, motorin fiyatları ise 77.425 TL olarak belirlenmiştir. Benzin ve motorin fiyatları, akaryakıt tüketicileri için önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Tarım ve taşımacılık sektörlerinde yaygın olarak kullanılan motorin, fiyat artışları nedeniyle ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Büyük şehirlerde bayilere göre değişen fiyatlar, vatandaşlar için maliyet artışlarını beraberinde getiriyor.

Akaryakıt fiyatları! 30 Ağustos Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 74.30875 TL, motorin fiyatları ise 77.425 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt tüketicileri için önemlidir. Motorin, tarım ve taşımacılık sektörlerinde yoğun kullanımda. Bu nedenle, fiyat artışı ekonomiyi etkileyen bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Benzin fiyatındaki artış, hem bireysel hem de ticari araç sahipleri için maliyet oluşturmaktadır.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları bayilere göre farklılık gösterir. Akaryakıt sektöründe dağıtıcı firmaların autorizasyonları vardır. Bu firmalar, bayilik sözleşmeleri kapsamında kendi bayileri için tavan fiyat belirler. Bu durum, piyasa koşullarına bağlı olarak vatandaşların akaryakıt alımlarında farklı fiyatlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 30 Ağustos Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
79.06
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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