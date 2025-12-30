Akaryakıt fiyatları! 30 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Aralık 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir güncel veri bulunmaktadır. Bu tarihte benzin fiyatı 51.72875 TL’dir. Motorin fiyatı ise 53.16375 TL olarak belirlenmiştir. Petrol ürünleri fiyatlarındaki dalgalanma, ulusal ve uluslararası gelişmelerden etkilenmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de fiyatları etkilemektedir. Tüketiciler akaryakıt alımlarında bu fiyatlarla karşılaşacaklardır. Bu durum, yakıt masraflarının bütçelerinde önemli bir yer tutmasına neden olacaktır.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sık sık değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farkları ortaya çıkabilir. Farklı bayiler arasında bu fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtımcı firmaların bayilere uyguladığı tavan fiyat uygulaması da bu durumu etkilemektedir. Piyasa koşulları fiyat farklılıklarını şekillendirmektedir. Akaryakıt alacak sürücülerin fiyatları kontrol etmeleri önemlidir. Bu durum, tasarruf yapabilmeleri açısından faydalı olacaktır.