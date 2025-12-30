FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 30 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatı 51.72875 TL, motorin fiyatı ise 53.16375 TL olarak belirlenmiştir. Petrol ürünleri fiyatları, ulusal ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak dalgalanmaktadır. Döviz kurlarındaki değişiklikler de etkili olmaktadır. Büyük şehirlerde fiyat farkları gözlemlenmekte, dağıtımcı firmaların uyguladığı tavan fiyatlar durumu etkilemektedir. Sürücülerin akaryakıt alımında dikkatli olması, tasarruf sağlamak açısından önem taşımaktadır.

Ezgi Sivritepe

30 Aralık 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir güncel veri bulunmaktadır. Bu tarihte benzin fiyatı 51.72875 TL’dir. Motorin fiyatı ise 53.16375 TL olarak belirlenmiştir. Petrol ürünleri fiyatlarındaki dalgalanma, ulusal ve uluslararası gelişmelerden etkilenmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de fiyatları etkilemektedir. Tüketiciler akaryakıt alımlarında bu fiyatlarla karşılaşacaklardır. Bu durum, yakıt masraflarının bütçelerinde önemli bir yer tutmasına neden olacaktır.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sık sık değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farkları ortaya çıkabilir. Farklı bayiler arasında bu fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtımcı firmaların bayilere uyguladığı tavan fiyat uygulaması da bu durumu etkilemektedir. Piyasa koşulları fiyat farklılıklarını şekillendirmektedir. Akaryakıt alacak sürücülerin fiyatları kontrol etmeleri önemlidir. Bu durum, tasarruf yapabilmeleri açısından faydalı olacaktır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.73
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.5
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.38
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.29
Gazyağı
45.26
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
En Çok Aranan Haberler

