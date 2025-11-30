FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 30 Kasım Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sırasıyla 54.27 TL ve 54.96444 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, tüketiciler için önemli bir maliyet unsuru oluşturur. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa dinamikleri ve döviz kurlarındaki değişimlerle doğrudan ilişkilidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebilir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmesi faydalı olacaktır.

30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.27 TL’dir. Motorin fiyatı ise 54.96444 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, kullanıcılar için önemli maliyet unsurlarıdır. Günlük harcamalarda dikkate alınması gereken bir etkendir. Akaryakıt fiyatları sürekli olarak dalgalanır. Bu dalgalanma, piyasa dinamikleri ve döviz kurlarındaki değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. Tüketicilerin benzin ve motorin arasındaki fiyat farklılıklarını gözetmeleri önemlidir. En uygun alternatifleri değerlendirmeleri gerekir.

Benzin ve motorin fiyatları, büyük şehirlerde değişkenlik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde satış noktaları ve bayiler arasında farklılıklar yaşanır. Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle günlük değişiklikler yaratabilir. Dağıtıcıların bayilere tavan fiyat belirleyebilme yetkisi vardır. Bu nedenle bayilerin belirledikleri fiyat politikaları bölgesel farklılıklar gösterebilir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca alternatifleri değerlendirmek de önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.96
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
