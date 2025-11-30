Akaryakıt fiyatları! 30 Kasım Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.27 TL’dir. Motorin fiyatı ise 54.96444 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, kullanıcılar için önemli maliyet unsurlarıdır. Günlük harcamalarda dikkate alınması gereken bir etkendir. Akaryakıt fiyatları sürekli olarak dalgalanır. Bu dalgalanma, piyasa dinamikleri ve döviz kurlarındaki değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. Tüketicilerin benzin ve motorin arasındaki fiyat farklılıklarını gözetmeleri önemlidir. En uygun alternatifleri değerlendirmeleri gerekir.

Benzin ve motorin fiyatları, büyük şehirlerde değişkenlik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde satış noktaları ve bayiler arasında farklılıklar yaşanır. Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle günlük değişiklikler yaratabilir. Dağıtıcıların bayilere tavan fiyat belirleyebilme yetkisi vardır. Bu nedenle bayilerin belirledikleri fiyat politikaları bölgesel farklılıklar gösterebilir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca alternatifleri değerlendirmek de önemlidir.