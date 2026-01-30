Akaryakıt fiyatları! 30 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Ocak 2026 tarihinde, benzin fiyatları 55.2375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 57.37 TL oldu. Son günlerdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak değişmesine yol açıyor. Sürücüler bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Piyasadaki arz-talep dengeleri, uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Tüketiciler açısından en uygun fiyatı bulmak için güncel verilere bakmak önemli bir hale geliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Bu fiyatlar bayilere bağlı olarak değişiklikler içeriyor. Akaryakıt pompalarının fiyatları, zam ve indirimlerle dalgalanabiliyor. Her şehirde farklı fiyatlar görmek mümkün oluyor. Bayilik sözleşmeleri gereği, dağıtıcılar bayilere tavan fiyat belirliyor. Bu, fiyatların altında kalmalarını sağlıyor. Bu durum rekabeti etkiliyor. Aynı zamanda fiyatların genel seyrine de etki edebiliyor.