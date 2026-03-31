Akaryakıt fiyatları! 31 Mart Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 31 Mart 2026 itibarıyla 62.52875 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 74.87875 TL. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründe önemli bir değişimi gösteriyor.

Büyük şehirlerde akaryakıt pompa fiyatları değişkenlik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayiler farklı fiyat uygulayabilir. Bu durum, akaryakıt piyasasında tavan fiyat uygulamaları ile alakalıdır. Farklı bayilerin serbest fiyat belirlemesi de önemli bir etkendir. Üç büyük şehirde ve diğer bölgelerde fiyatların düzenli olarak güncellenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Akaryakıt fiyatları sürekli dalgalanma yaşamaktadır. Zamlar ve indirimler bu fiyatları etkiler. Tüketiciler için akaryakıt maliyetleri önemli bir kalemdir. Dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle, yakıt fiyatlarındaki değişiklikler izlenmelidir.