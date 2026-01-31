Akaryakıt fiyatları! 31 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları yüksek seviyelere ulaştı. Benzin fiyatı 55.245 TL, motorin fiyatı ise 57.38875 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Akaryakıt piyasasında yaşanan bu oynaklık, sürücüleri hangi istasyondan akaryakıt alacakları konusunda daha dikkatli olmaya yönlendiriyor.

Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin farklılıklar bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde, her istasyon kendi stratejileri doğrultusunda fiyat belirliyor. Bu durum, tüketicilerin daha uygun fiyatlar aramasına yol açıyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri ile kendi bayileri için tavan fiyat belirliyor. Böylece piyasa düzenlemelerine katkıda bulunuyorlar. Akaryakıt fiyatlarının dalgalanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmesi bu nedenle büyük önem taşımaktadır.