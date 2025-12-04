Akaryakıt fiyatları! 4 Aralık Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları, 4 Aralık 2025 tarihinde 54.2925 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 54.99667 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar sonucunda oluşmaktadır. Taşımacılık maliyetlerindeki değişiklikler de fiyatlara etki etmektedir. Uzun süredir devam eden küresel enerji krizi, akaryakıt fiyatlarını artırmaktadır. Artan talep, bu yükselişi destekleyen bir başka faktördür. Ülkemizdeki fiyat artışı, sürücüleri olumsuz etkilemiştir. Bütçeler ise bu durumdan zorlanan bir şekilde etkilenmiştir.

Akaryakıt fiyatları, şehirler arasında farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir, büyük şehirlerdir. Bu şehirlerdeki pompa istasyonları, piyasa koşullarına göre fiyatlar sunar. Rekabet de fiyat aralıklarını etkileyen önemli bir faktördür. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu, fiyat dengesini sağlama amacı taşır. Ancak serbest piyasa kuralları nedeniyle fiyatlar değişkenlik gösterir. Bu durum, sürücülerin akaryakıt harcamalarını etkileyen bir faktördür. Fiyatların sürekli değişmesi, tüketicilerin planlamalarını zorlaştırabilir.