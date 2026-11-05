Akaryakıt fiyatları! 5 Kasım Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'de benzin fiyatı 80.54 TL'dir. Motorin fiyatı ise 100.5175 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar piyasanın dinamik yapısı nedeniyle değişkenlik gösterir. Özellikle uluslararası petrol fiyatları etkilidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatları etkileyebilir. Bu durum tüketiciler için mali yük oluşturur.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Ülke genelinde ekonomik koşullar bu fiyatları etkileyebilir. Benzin ve motorin pompa fiyatları, piyasa şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu fiyatlar yerel düzeyde fiyat politikasını etkileyebilir. Bayi fiyatları piyasa değerlerine göre düzenlenir.