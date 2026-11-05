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Akaryakıt fiyatları! 5 Kasım Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'de benzin fiyatı 80.54 TL, motorin fiyatı ise 100.5175 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, piyasa dinamikleri ve uluslararası petrol fiyatlarından etkilenmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu fiyatların artışına neden olabilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik gösterir. Tüketiciler için bu durum mali bir yük oluşturabilir.

Akaryakıt fiyatları! 5 Kasım Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

5 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'de benzin fiyatı 80.54 TL'dir. Motorin fiyatı ise 100.5175 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar piyasanın dinamik yapısı nedeniyle değişkenlik gösterir. Özellikle uluslararası petrol fiyatları etkilidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatları etkileyebilir. Bu durum tüketiciler için mali yük oluşturur.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Ülke genelinde ekonomik koşullar bu fiyatları etkileyebilir. Benzin ve motorin pompa fiyatları, piyasa şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu fiyatlar yerel düzeyde fiyat politikasını etkileyebilir. Bayi fiyatları piyasa değerlerine göre düzenlenir.

Akaryakıt fiyatları! 5 Kasım Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.52
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.54
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.59
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
51.44
Gazyağı
93.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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