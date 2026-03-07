FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 7 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

7 Mart 2026 tarihi, benzin fiyatlarının 59.89625 TL, motorinin ise 64.6825 TL olarak belirlenmesiyle akaryakıt tüketicilerinin bütçesinde önemli etkilere yol açtı. Artan fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle doğrudan ilişkili. Enerji politikaları ve uluslararası petrol fiyatları, önümüzdeki süreçte fiyatların nasıl şekilleneceğine dair ipuçları sunuyor. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, rekabet ortamının bir sonucudur.

Akaryakıt fiyatları! 7 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

7 Mart 2026 tarihinde benzin fiyatları 59.89625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 64.6825 TL seviyesinde. Bu durum, akaryakıt tüketicilerinin bütçelerini doğrudan etkiliyor. Son dönemde artış gösteren fiyatlar, piyasalardaki değişimlerle döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı. Yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların nasıl şekilleneceği önemli bir merak konusu. Bunun yanı sıra, enerji politikaları ve uluslararası petrol fiyatları da belirleyici olacak.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz eder. Yerel bayiler arasında meydana gelen bu fiyat farklılıkları, serbest piyasadaki rekabetten kaynaklanır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde belirli tavan fiyatları belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarında farklı değişimler yaşamasına neden olabilir.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir zamanlar Ülker ile ortaktı: 40 yıllık marka iflas etti!Bir zamanlar Ülker ile ortaktı: 40 yıllık marka iflas etti!
Merkez Bankası kararını açıklayacakMerkez Bankası kararını açıklayacak

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.68
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
59.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.26
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.41
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.46
Gazyağı
81.72
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.