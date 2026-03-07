Akaryakıt fiyatları! 7 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

7 Mart 2026 tarihinde benzin fiyatları 59.89625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 64.6825 TL seviyesinde. Bu durum, akaryakıt tüketicilerinin bütçelerini doğrudan etkiliyor. Son dönemde artış gösteren fiyatlar, piyasalardaki değişimlerle döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı. Yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların nasıl şekilleneceği önemli bir merak konusu. Bunun yanı sıra, enerji politikaları ve uluslararası petrol fiyatları da belirleyici olacak.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz eder. Yerel bayiler arasında meydana gelen bu fiyat farklılıkları, serbest piyasadaki rekabetten kaynaklanır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde belirli tavan fiyatları belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarında farklı değişimler yaşamasına neden olabilir.