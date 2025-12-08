Akaryakıt fiyatları! 8 Aralık Pazartesi 2025 ugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla belirlenmiştir. Benzin fiyatı 54.31 TL, motorin fiyatı ise 55.00889 TL'dir. Bu seviyeler, sürücüleri etkilemeyi sürdürmektedir. Ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki değişim, fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir. Tüketiciler, pompa fiyatlarının maliyetlerinin nasıl şekillendiği konusunda belirsizlik yaşamaktadır.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, büyük şehirlerde farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bayiler arasında fiyat farklılıkları sıklıkla gözlemlenmektedir. Dağıtıcılar, belirledikleri tavan fiyatlarla serbest piyasa dinamiklerini dengelemeye çalışmaktadır. Pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak sıkça değişmektedir. Bu nedenle sürücülerin güncel bilgileri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

