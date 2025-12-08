FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 8 Aralık Pazartesi 2025 ugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 8 Aralık 2025 itibarıyla benzin için 54.31 TL ve motorin için 55.00889 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde farklılık göstermektedir. Tüketiciler, güncel fiyatların nasıl belirlendiği konusunda belirsizlik yaşarken, dağıtıcılar tavan fiyatlar ile serbest piyasa dengesini korumaya çalışmaktadır. Pompa fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek oldukça önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 8 Aralık Pazartesi 2025 ugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatları, 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla belirlenmiştir. Benzin fiyatı 54.31 TL, motorin fiyatı ise 55.00889 TL'dir. Bu seviyeler, sürücüleri etkilemeyi sürdürmektedir. Ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki değişim, fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir. Tüketiciler, pompa fiyatlarının maliyetlerinin nasıl şekillendiği konusunda belirsizlik yaşamaktadır.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, büyük şehirlerde farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bayiler arasında fiyat farklılıkları sıklıkla gözlemlenmektedir. Dağıtıcılar, belirledikleri tavan fiyatlarla serbest piyasa dinamiklerini dengelemeye çalışmaktadır. Pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak sıkça değişmektedir. Bu nedenle sürücülerin güncel bilgileri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları bayilere göre farklılık gösterebilir. Bayi fiyatları serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu dinamikler, tüketicilerin pompada ödeyeceği fiyatları etkilemektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
