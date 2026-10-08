Akaryakıt fiyatları! 8 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 8 Ekim 2026 itibarıyla ulaşım sektöründe önemli bir yer tutuyor. Benzin fiyatı 84.675 TL, motorin fiyatı ise 90.1575 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar sürücüler ve taşıma hizmetleri açısından dikkate değer bir etki yaratıyor. Ekonomik dalgalanmalar da bu fiyatların artışında rol oynuyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik, tüketicilerin bütçelerini etkileyen önemli bir faktör.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları, şehirden şehire değişiyor. Bayiden bayine farklılık gösterebiliyor. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi, fiyatlar yerel piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Dağıtıcılar, kendi bayiler için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasına sebep olabiliyor. Tüketicilerin, akaryakıt alırken bu faktörleri göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.