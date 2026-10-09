Akaryakıt fiyatları! 9 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

9 Ekim 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 84,675 TL, motorin fiyatı ise 90,1575 TL oldu. Bu fiyat seviyeleri, enerji krizi nedeniyle etkilenmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bu fiyatları etkilemiştir. Kullanıcılar, zaman zaman bu fiyatlarda sigorta ve vergi değişiklikleri görebilir. Sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeli. Bu takip, bütçe açısından fayda sağlayabilir.

Akaryakıt fiyatları, şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz eder. Dağıtıcı şirketler, tavan fiyatlar belirler. Bu tavan fiyatlar, rekabeti teşvik eder. Böylece fiyatlar sürekli olarak dalgalanır. Sürücüler, motorin ve benzin alırken uygun fiyat bulmak için araştırma yapmalıdır. Bu adım, tasarruf sağlamak açısından önemlidir.