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Akaryakıt fiyatları! 9 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Ekim 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 84,675 TL, motorin fiyatı ise 90,1575 TL oldu. Enerji krizi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkileyen önemli faktörler. Sürücüler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıklarını gözeterek bütçelerine uygun akaryakıt tercihi yapmalı. Araştırma yapmak, tasarruf sağlamanın temel yollarından biridir.

Akaryakıt fiyatları! 9 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

9 Ekim 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 84,675 TL, motorin fiyatı ise 90,1575 TL oldu. Bu fiyat seviyeleri, enerji krizi nedeniyle etkilenmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bu fiyatları etkilemiştir. Kullanıcılar, zaman zaman bu fiyatlarda sigorta ve vergi değişiklikleri görebilir. Sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeli. Bu takip, bütçe açısından fayda sağlayabilir.

Akaryakıt fiyatları, şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz eder. Dağıtıcı şirketler, tavan fiyatlar belirler. Bu tavan fiyatlar, rekabeti teşvik eder. Böylece fiyatlar sürekli olarak dalgalanır. Sürücüler, motorin ve benzin alırken uygun fiyat bulmak için araştırma yapmalıdır. Bu adım, tasarruf sağlamak açısından önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 9 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
90.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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