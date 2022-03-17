FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt fiyatları arttı! Otobüs firmaları çözümü zam yapmakta buldu

Akaryakıt fiyatları arttı! Otobüs firmaları çözümü zam yapmakta buldu

17.03.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından otobüs bilet fiyatları da yükseldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışla beraber otobüs firmaları çözümü biletlerde zam yapmakta bulurken, seyahat eden vatandaşlar ulaşım maliyetinin daha da artmasından endişe duyuyor. Öte yandan vatandaşlar bilet fiyatlarının altı ay içerisinde 18 liradan 25 liraya çıktığını belirterek, firmalardan şikâyetini dile getirdi.

Akaryakıt fiyatları arttı! Otobüs firmaları çözümü zam yapmakta buldu

Akaryakıta yapılan zamların ardından otobüs bilet fiyatları yükseldi. Rusya ile Ukrayna savaşının ardından dünya genelinde artan akaryakıt fiyat artışları son günlerde az da olsa inmeye başlasa da hala 18-19 lira gibi yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle motorin fiyatları karşısında önlem almak isteyen şehirlerarası otobüs firmaları, çözümü biletlere zam yapmakta buldu. Bütçesine en uygun firmayı gözüne kestiren yolcular ise terminallerdeki şikâyetlerini dile getirerek, oluşan bu durum karşısında bir çözüm bekliyor.

Bir ay içerisinde üç defa zamla karşılaştığını ifade eden Erol Yurdakul, altı ay önce 18 lira olan otobüs biletini şimdi 25 liraya aldığını belirtti. 56 kilometrelik bir mesafeden gelip gittiğini vurgulayan Yurdakul, sırasıyla 18, 23 ve 25 liraya yükselen bilet fiyatları için firmalardan şikâyetini dile getirdi.

9f643e8c-1503-4d4d-bcde-2ef2c5f9c576

“OTOBÜSLERİN İÇERİSİNDE ORTALAMA ÜÇ KİŞİ VAR VE AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ GİDİŞAT BELLİ”

Hemen hemen her gün Beylikova’dan Eskişehir Merkez’e seyahat etmek zorunda kalan Beytullah Öztürk, artan mazot fiyatlarının biletleri de etkilediğini söyledi. Önceden 20 lira ödediği biletin şimdi 25 lira olduğunu anlatan Öztürk, “Otobüslerin içerisinde ortalama üç kişi var ve akaryakıt fiyatlarındaki gidişat belli. Bizim kimseye diyecek bir şeyimiz yok. İşimden dolayı seyahat etmek zorundayım ve yol masrafı bana aylık 150-200 liraya mal oluyor. Bu durum, bizi maddi olarak zayıflatıyor” dedi.

“İNŞALLAH BU GİDİŞAT DÜZELİR VE AKARYAKITLA BERABER BİLET FİYATLARINDA TEKRAR BİR DÜŞÜŞ MEYDANA GELİR"

Önceden Eskişehir’e gelirken uygun fiyatta biletler bulduğundan bahseden Uğur Aldemir, yakıt fiyatının artmasının biletleri de etkilediğini söyleyerek, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

“Normalde sık sık seyahat ediyorum, ama maliyetlerin artması beni düşündürüyor. İnşallah bu gidişat düzelir ve akaryakıtla beraber bilet fiyatlarında tekrar bir düşüş meydana gelir. Ülkedeki sıkıntıların bir an önce düzelmesini umut ediyorum ve herkesin refah içerisinde yaşamaya devam etmesini diliyorum.”

2b6bc5ce-fc1c-47a4-a764-4b9aefaf289f

“BİZİM İŞİMİZ AKARYAKITLA BERABER YÜRÜYOR”

Son dönemlerdeki akaryakıt fiyat artışından bahseden işletmeci Suat Var ise, artan fiyatlar karşısında bilet fiyatlarını yükselttiklerini ve yolcu taşımacılığı sektöründe çalışanların da ayakta kalmak zorunda olduklarını anlattı. Vatandaşa hak veren Var, “Örnek verecek olursam, geçen sene de üç lira kazanıyorduk şimdi de üç fakat araçlarımızdan biri şimdi sanayiye girse; onu oradan nasıl çıkartacağız bilemiyorum. Artan mazot fiyatları, bizi zam yapmaya maruz bıraktı. Yarın yine zam yapılsa biz de yapacağız, çünkü bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor” diyerek durumu kendince özetledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol tahminleri değişti! Kurumlar tek tek...Petrol tahminleri değişti! Kurumlar tek tek...
Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yoldaPetrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda
Motorin fiyatına indirim geldi!Motorin fiyatına indirim geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi

O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama: Araç sahipleri dikkat

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama: Araç sahipleri dikkat

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesinden silahlı paylaşım! “Kanla yazıyoruz”

Güzellik kraliçesinden silahlı paylaşım! “Kanla yazıyoruz”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İstanbul'da balıkçı teknesi alıp daireye çevirdi! Paris'teki her şeyini satıp...

İstanbul'da balıkçı teknesi alıp daireye çevirdi! Paris'teki her şeyini satıp...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.