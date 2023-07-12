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Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Son gelen zam motorine oldu! 8 ay sonra yeniden zirvede! (12 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

12.07.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzin fiyatları önce KDV artışı ardından da petrol ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle her gün değişmeye devam ediyor. Son zam kararı motorin fiyatlarında geldi. Dün geceden itibaren mazot fiyatlarına yeni zam daha geldi. Zam kararının ardından motorin fiyatı kaç TL oldu? Benzin fiyatları da yükselecek mi? İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları…

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Son gelen zam motorine oldu! 8 ay sonra yeniden zirvede! (12 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

Güncel akaryakıt fiyatları zam kararları sonrasında değişmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları takibine devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların ardından gözler güncel mazot fiyatı, LPG ve benzin fiyatlarına çevrildi. Motorin fiyatları bugün bir kez daha yükseldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ

12 Temmuz Çarşamba günü itibariyle mazot fiyatlarına yeni bir daha zam uygulandı. Gelen zamla birlikte motorin fiyatları 1.07 TL daha yükselmiş oldu. Bu gece pompaya yansıyan güncel akaryakıt fiyatları sonrası motorine zam geldi ancak benzin fiyatları değişmedi. LPG fiyatları da zamdan etkilendi. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

MOTORİN 8 AY SONRA YENİDEN EN YÜKSEK SEVİYEDE

Gelen 1.07 TL’lik zam sonrası mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 26.29 TL, Ankara’da 26.79 TL ve İzmir’de 26.49 TL’ye yükseldi. Böylece fiyatlar 12 Kasım 2022’den sonra en yüksek seviyesine yeniden ulaşmış oldu.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Çarşamba günü gelen akaryakıta zam sonrası benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatları değişti. İşte akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,66 TL

Motorin fiyatı: 26,29 TL

LPG (Otogaz): 1,29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları: 26,62 TL

Motorin fiyatları: 26,23 TL

LPG (Otogaz): 10,86 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 27,17 TL

Mazot fiyatı: 26,79 TL

LPG (Otogaz): 11,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATI

Benzin fiyatı: 20.16 TL

Mazot fiyatları: 26,87 TL

LPG (Otogaz): 11,05 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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