Akaryakıt fiyatları değişti! Gece tabelalara yansıdı... Deposu boş olanlar dikkat, indirim geldi ( 4 Aralık benzin fiyatları)

Zam haberi yerini bu kez indirime bıraktı. 4 Aralık'ın ilk dakikalarında akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Türkiye'de çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son değişimle beraber 97 kuruşluk indirim geldi. Araç sahiplerinin her sabah ilk baktığı yer olan benzin göstergeleri gece yarısından itibaren 97 kuruş daha ucuza dolacak.
Dünya hem kuzeyde hem o güneyde savaşları konuşurken petrol fiyatları da bu gelişmelere göre fiyat değiştirebiliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 74 lira zam yapılmıştı. Araç sahiplerinin canını sıkan haber bu kez yerine indirime bıraktı.
İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla geçerli oldu. Motorin fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Benzin fiyatı: 42.1 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin fiyatı: 41.98 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Benzin litre fiyatı: 42.53 TL
Motorin litre fiyatı: 44.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
Benzin litre fiyatı: 42.98 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
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