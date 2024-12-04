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Akaryakıt fiyatları değişti! Gece tabelalara yansıdı... Deposu boş olanlar dikkat, indirim geldi ( 4 Aralık benzin fiyatları)

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 07:04
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Benzin fiyatlarındaki değişim tabelalara yansıdı. Milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bir zam bir indirim gelen akaryakıtta gece saatlerinde bir değişim daha yaşandı. Düne göre fiyatlara 97 kuruşluk bir indirim geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar nasıl değişti. İşte 4 Aralık benzin ve motorin fiyatları.

Akaryakıt fiyatları değişti! Gece tabelalara yansıdı... Deposu boş olanlar dikkat, indirim geldi ( 4 Aralık benzin fiyatları)

Zam haberi yerini bu kez indirime bıraktı. 4 Aralık'ın ilk dakikalarında akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Türkiye'de çalışan, çalışmayan herkesi ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan son değişimle beraber 97 kuruşluk indirim geldi. Araç sahiplerinin her sabah ilk baktığı yer olan benzin göstergeleri gece yarısından itibaren 97 kuruş daha ucuza dolacak.

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ÖNCE ZAM

Dünya hem kuzeyde hem o güneyde savaşları konuşurken petrol fiyatları da bu gelişmelere göre fiyat değiştirebiliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 74 lira zam yapılmıştı. Araç sahiplerinin canını sıkan haber bu kez yerine indirime bıraktı.

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TABELALARA İNDİRİM YANSIDI

İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla geçerli oldu. Motorin fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42.1 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin fiyatı: 41.98 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 42.53 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 42.98 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.68
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
36.04
Anahtar Kelimeler:
Araç benzin LPG motorin Zam Akaryakıt indirim akaryakıt fiyatları
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