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Akaryakıt fiyatları için endişelendiren haber! Petrol 5 ayın zirvesini gördü! Fiyatları etkileyecek stok verileri bugün açıklanacak (3 Nisan 2024 Çarşamba güncel benzin motorin fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.04.2024 12:41
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Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 5 ayın zirvesini gören brent petrolün varil fiyatı 89 doları aştı. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de güçlü talep öngörüsü ve küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu. (3 Nisan 2024 Çarşamba güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları için endişelendiren haber! Petrol 5 ayın zirvesini gördü! Fiyatları etkileyecek stok verileri bugün açıklanacak (3 Nisan 2024 Çarşamba güncel benzin motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları için endişelendiren haber... Brent petrolde ibre yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Brent petrol varili, uluslararası piyasalarda 89,12 dolardan işlem görürken yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu...

Dün 89,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 89,12 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,25 dolardan alıcı buldu.

PETROL

KRİTİK STOK VERİSİ BUGÜN AÇIKLANACAK

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 286 bin varil düşüşle beklentiyi bir miktar aştığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının artışını sürdürmesi bekleniyor.

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SON 5 AYIN ZİRVESİ

Jeopolitik gerilim ve arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları, piyasalarda Rusya'nın petrol ihracatının daha fazla düşebileceği ihtimalinin güçlenmesiyle destek bulmaya devam ediyor.

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ORTA DOĞU ENDİŞESİ

İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, piyasa koşullarını ve taraf ülkelerin mevcut üretim politikasına uyumunu değerlendirmek üzere bugün gerçekleştireceği toplantıda, gelecek dönem üretim politikasına ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunması beklenmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,21 ile 89,49 dolar aralığının direnç, 88,93 ile 88,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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AKARYAKITA ZAM GELİR Mİ?

Brent petrol fiyatlarındaki artış iç piyasada akaryakıt fiyatları için endişe yarattı. Brent petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir.

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3 NİSAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul Anadolu yakası - 43,38 TL
İstanbul Avrupa yakası - 43,48 TL

Ankara - 44,26 TL

İzmir - 44,47 TL

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MOTORİN

İstanbul Anadolu yakası - 41,97 TL
İstanbul Avrupa yakası - 42,05 TL

Ankara - 42,87 TL

İzmir - 43,05 TL

Yerel Seçim 2024


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