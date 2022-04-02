Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: Benzin ve motorine indirim yapıldı, LPG'ye zam gelecek...

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresine 70 kuruş indirim geldi. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Geçtiğimiz günlerde üst üste iki gün indirim gelen motorin fiyatında ise değişiklik yapılmadı. Benzin ve motorin indirimi sonrası LGP’ye de indirim yapılmasını bekleyen vatandaşlar için kötü bir haber geldi. Sektör kaynaklarına göre, LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arasında zam yapılacağı ifade edildi. LPG’ye yapılacak zammın 5 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı iddia edildi.

Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. İstanbul’da LPG’nin litre fiyatı 11,88 liraya kadar yükselecek.

RESMİ DUYURU BİTTİ! VATANDAŞA TABELA SÜRPRİZİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bir süredir akaryakıt fiyatlarına ilişkin fiyat gelişmelerini duyurmayı bırakmıştı. Araç sahipleri fiyatlara ilişkin son gelişmeleri bir süredir akaryakıt firmalarının internet sitesinden takip ediyor.

“TÜKETİCİYE YÜK OLACAK ADIMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılırken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geçtiğimiz günlerde kritik bir açıklama geldi. Yılmaz akaryakıt piyasasında yapısal bir sorun olmadığını belirterek, "Akaryakıtta tüketicilerimizin sırtına yük olacak hiçbir adıma onay vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim" dedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:

İstanbul: 19,00

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10

Motorin:

İstanbul: 22,08

Ankara: 22,18

İzmir: 22,19

Otogaz:

İstanbul: 11,03

Ankara: 11,20

İzmir: 11,03



