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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Motorin fiyatları bir aşağı bir yukarı! Salı günü yeniden zam geliyor: Bu kez 1 lira artacak… (19 Ağustos Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

19.08.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Peş peşe zamlarla litresi 40 liralara dayanan başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları milyonlarca kişinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak dün mazot fiyatları için 1,52 liralık indirim yapılmıştı. Ancak fiyatları 22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren yeniden değişecek. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Motorin fiyatları bir aşağı bir yukarı! Salı günü yeniden zam geliyor: Bu kez 1 lira artacak… (19 Ağustos Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Brent petrol fiyatı ve yurt içinde dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda peşe peşe yapılan zamlara bir yenisi daha eklenecek. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il benzin fiyatı ile motorin fiyatları ve haberin detayları…

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM SONRASI ZAM!

Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı. Haziran ayı başından bu yana yüzde 80 zamlanan akaryakıt fiyatlarında ilk indirim dün motorin litre fiyatları için yapıldı. Ancak araç sahiplerinin sevinci uzun sürmedi. Mazot fiyatları 22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden artacak. Zam ise litre başına 1 TL olacak.

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PETROL FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için teşvikler sağlanacağı beklentisi petrol fiyatlarını 85 dolar seviyesine kadar taşıdı.

Akaryakıt zamlarının önemli bir ayağını oluşturan petrol fiyatları içinse İsviçre bankacılık devi UBS’den petrol fiyatı tahmini geldi. Dev banka Aralık ayı sonu için Brent petrol fiyat tahminini 90 dolar/varil seviyesinden 95 dolara çıkardı. Batı Teksas petrolü için beklenti de 85 dolardan 91 dolara revize edildi.

UBS, küresel petrol talebinin 103 milyon varil/gün ile rekor kırmasını beklediğini ifade ederken, Ağustos ayında 2 milyon varil/gün civarında arz açığı öngördü. Eylül'de açığın 1,5 milyon varil/günden fazla olacağını savundu.

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19 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • Benzin: 37,71 TL
  • Motorin: 36,84 TL
  • LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA

  • Benzin: 38,24 TL
  • Motorin: 37,37 TL
  • LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

  • Benzin: 38,30 TL
  • Motorin: 37,45 TL
  • LPG (Otogaz): 16,02 TL

MOTORİN


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Akaryakıt

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