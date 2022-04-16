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Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

16.04.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşlara son dakika haberi geldi. Dün 111 doların üzerini test eden petrol fiyatları sonrasında, motorin fiyatı için gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 TL zam yapıldı. Zam sonrası akaryakıt bayilerinde tabelalar yeniden güncellendi. İşte akaryakıt güncel fiyatları ve benzin, motorin indirimi ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Akaryakıt fiyatları gece yarısı sessiz sedasız güncellendi. Savaşın şiddetlenerek petrol arzında aksaklıklara neden olabileceği endişesiyle artış eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, yükselişini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 2,5 değer artışı ile dün 111 doların üzerine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası “Akaryakıta zam gelecek mi?” sorusu merak konusu olurken beklenen haber geldi. Buna göre gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,23 liradan 22,02 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,31 liradan 22,1 liraya yükseldi.

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GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İSTANBUL

16 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.11 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İZMİR

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.12 TL liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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EPDK’DEN ZORUNLU PETROL STOKUNA İLİŞKİN KARAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcılarına ait zorunlu petrol stokunun, 7 Nisan - 31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yüzde 17 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

EPDK, 14 Mart'ta yayımladığı duyuruyla, 14-31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yüzde 7, 1-12 Nisan 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yüzde 6 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine yönünde karar verildiğini açıklamıştı.

EPDK'nın bugün yayımladığı yeni duyurusunda, rafinerici ve akaryakıt dağıtıcılarına ait zorunlu petrol stoklarının 7 Nisan - 31 Aralık 2022 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında yüzde 17 oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verildiği belirtildi.


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