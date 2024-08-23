Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: Benzine indirim geldi! (23 Ağustos Cuma güncel benzin-motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar/TL kuru ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda önce 6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1,73 TL indirim yapılmıştı. 15 Ağustos’ta ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Bugün akaryakıt tabelaları bir kez daha güncellendi. Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM POMPA FİYATLARINA YANSIDI

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk indirim geldi. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik öngörülmüyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN LİTRE FİYATI

Benzine gelecek 1,46 TL indirimin ardından İstanbul’da ortalama litre fiyatları 43,21 TL’ye, İzmir’de 43,98 TL’ye ve Ankara’da 43,53 TL’ye geriledi.

MOTORİN LİTRE FİYATI (23 AĞUSTOS 2024)

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 43,84 TL, İzmir’de 44,80 TL ve Ankara’da ise 44,31 TL’den satışa sunuluyor.