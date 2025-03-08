Akaryakıt fiyatlarında indirim devam ediyor! Bu kez motorin rakamları değişti! İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel durum…

Motorin indirimi tabelalara yansıdı. Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulanmış, buna göre benzin grubunda 1,15 TL indirim yaşanmıştı.

Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorin de yaşandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzerine motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim uygulandı.

8 Mart güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 43.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TLBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır