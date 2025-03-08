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Akaryakıt fiyatlarında indirim devam ediyor! Bu kez motorin rakamları değişti! İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel durum…

08.03.2025 10:38
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Akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına gelen peş peşe indirim haberlerinin ardından bu kez de motorin fiyatlarında indirim yaşandı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları da sürekli etkileniyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki güncel durum…

Akaryakıt fiyatlarında indirim devam ediyor! Bu kez motorin rakamları değişti! İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel durum…

Motorin indirimi tabelalara yansıdı. Benzin fiyatlarında 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim uygulanmış, buna göre benzin grubunda 1,15 TL indirim yaşanmıştı.

Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorin de yaşandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzerine motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim uygulandı.

8 Mart güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.41 TL
Motorin litre fiyatı: 45.36 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.41 TL
Motorin litre fiyatı: 43.36 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL

2

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 45.24 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL
Motorin litre fiyatı: 46.46 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TLBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.3
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.58
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.96
Gazyağı
38.14
Anahtar Kelimeler:
motorin indirim akaryakıt fiyatları
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