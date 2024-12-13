Akaryakıt fiyatlarında tabela yine değişiyor! Benzine zam geliyor: Araç sahipleri bu geceye dikkat! İşte güncel benzin ve motorin rakamları (13 Aralık 2024)

Akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonucunda benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor. İndirim ve zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez benzin fiyatlarına zam bekleniyor.

BENZİNE 98 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 43 lira 31 kuruştan, benzinin litresi ise 42 lira 1 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır