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Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamleyi duyurdular! Vergide geçici muafiyet gündemde

21.06.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi. Konuya ilişkin bir diğer açıklama da Hazine Bakanı Yellen’den geldi. Yellen, “Akaryakıttan alınan verginin geçici olarak kaldırılması önerileri değerlendirilmeyi hak ediyor” dedi.

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek hamleyi duyurdular! Vergide geçici muafiyet gündemde

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız” dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de aynı türde bir açıklamada bulunarak, enflasyon ile mücadele aracı olarak akaryakıttan alınan verginin geçici olarak kaldırılması önerilerinin değerlendirilmeyi hak ettiğini söyledi. Yellen, "Akaryakıt vergilerinin geçici olarak indirilmesi mükemmel bir araç olmasa da, yapılacak indirimin tamamı tüketicilere yansıtılamayacak bile olsa değerlendirilmeyi hak ediyor" diye konuştu.

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Yüksek akaryakıt fiyatlarının Amerikan hane halkı üzerinde önemli bir yük olduğunu belirten Yellen, akaryakıttan alınan verginin geçici olarak azaltılmasının, kaldırılmasının tartışılması gerektiğini belirtirken, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının azaltmasına yardım için Kanada-ABD Keystone XL petrol boru hattı projesinin yeniden canlandırılması fikirlerine ise karşı çıktı.

RUS PETROLÜ İÇİN FİYAT LİMİTİ GÜNDEMDE

Öte yandan Yellen, Kanada ve diğer müttefikleriyle Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlayabilmek için düşük gelirleri ülkelere etki etmeden Rusya'nın petrol fiyatlarına bir limit uygulama konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi. Yellen, Putin'in gelirlerini baskılamak ve Rus petrolü fiyatını aşağıya çekmek için Avrupa, ABD, İngiltere ve diğer ülkelerin enerji yaptırımlarını pekiştirecek fiyat limitleri ya da istisnaları konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Yellen bunu yaparken küresel piyasalara daha fazla petrol arzı yapılmasına da olanak verileceğini vurguladı.

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“BENZİN FİYATLARININ YAKINDA DÜŞMESİ PEK OLASI DEĞİL”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden yakınan Yellen, benzin fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce yükselmeye başladığını, ancak bunun salgın sırasında kaydedilen düşük seviyelerden bir toparlanma olduğunu aktarmıştı. Ayrıca, “Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil" dedi.


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