FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt için korkutan uyarı! Hürmüz Boğazı 1 ay daha kapalı kalırsa...

Orta Doğu'daki ateşkes süreci petrol fiyatlarını etkiliyor. Hürmüz Boğazından geçişler durma noktasına gelirken, petrol fiyatı 94 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Bu arada Citigroup tarafından paylaşılan raporda; Hürmüz Boğazı’nın 1 ay daha kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının 110 dolara, “2 ay kapalılık” durumunda ise 130 dolara yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki ateşkes yakından takip edilirken, dikkatlergözler bir yandan da petrol fiyatlarına çevrildi.

Ateşkesin bitmesine 1 gün kala ABD tarafından “herhangi bir uzatmanın söz konusu olmayacağı” açıklaması gelirken, Beyaz Saray yönetimi müzakere için Pakistan’a gidiyor. Tahran’ın da “savaşın kimsenin faydasına olmayacağını” açıklaması ile birlikte piyasalarda “temkinli iyimser” bekleyiş devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI 1 AY DAHA KAPALI KALIRSA...

Öte yandan Basra Körfezinde Hürmüz Boğazından geçişler tamamen durma noktasına gelirken, Brent petrolün varil fiyatı da 94 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Bu arada Citigroup tarafından paylaşılan son raporda, Hürmüz Boğazı’nın 1 ay daha kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının 110 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

TAM 1 MİLYAR VARİL!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Dünyadaki petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçiş güzergahında olan Hürmüz’deki “kapalılık” 50’inci günü de geride bıraktı. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar varillik arzın piyasadan çekildiği ifade edilirken, bunun küresel ekonomiye verdiği hasarın da şimdiden 50 milyar doları aştığı hesaplanıyor. Citigroup da 1 ay daha aksama halinde, küresel ham petrol kayıplarının 1,3 milyar varile ulaşabileceğini açıkladı.

HÜRMÜZ 2 AY KAPALI KALIRSA!

Citigroup’tan yapılan açıklamada iki aylık bir kesintinin ise küresel piyasalarda 1,7 milyar varil petrolü eksilteceği ifade edilerek, “Bu ihtimal ise petrol fiyatını 130 dolara taşıyabilir. Çatışmalar bu hafta sona erse ve Hürmüz açılsa bile, küresel petrol stokları haziranda son 8 senenin en dip noktalarına gerileyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

ANA SENARYO: UZLAŞMA

Öte yandan Citigroup analistleri, “ateşkesin uzatılacağını” ve bunun da ileride “daha kapsamlı bir anlaşmaya” dönüşebileceğini baz senaryo olarak öne çıkarıyor. ABD’li banka, müzakere sürecinin aksaması halinde ise “daha uzun süreli bir kesinti” senaryosuna geçebileceklerini aktarıyor.

Anahtar Kelimeler:
Petrol fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.