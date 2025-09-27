FİNANS

Akaryakıt satışında değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Nisan'da yürürlükte, ücretsiz veya indirimli...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı. EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yapmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.
Bu kararla birlikte tüketicilerin akaryakıtlara ilişkin kampanyalara erişimi aynen korunurken ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilecek diğer finansal kampanyalardan da yararlanabilmelerine olanak sağlandı.

BAŞKA YERLERDE KULLANILMASI DEĞERLENDİRİLECEK

EPDK’dan yapılan açıklamada, çalışma kapsamında finansal promosyonların kapsamının genişletilerek ücretsiz ve indirimli akaryakıt/LPG sunulmasına devam edilmesi ancak buna ek olarak akaryakıt/LPG alımına bağlı olarak kazanılan puanların başka alanlarda da kullanılabilmesine yönelik kampanyalarda düzenlenebilmesi değerlendirmeye alındığı belirtildi.

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ

Yapılan çalışmalar neticesinde finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya LPG olması şartı ile, tüketici lehine finansal faydalar sağlamasına yönelik farklı seçeneklerin de sunulmasının serbest bırakılmasına karar verilirken, tarafların gerekli hazırlıkları tamamlayabilmesine imkan sağlanması amacıyla kararın önümüzdeki yılın Nisan ayı itibariyle yürürlükte olması uygun görüldü.

Söz konusu değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.45
Gazyağı
44.19
