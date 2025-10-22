FİNANS

Akaryakıt tabelası değişti! İndirim geldi, pompaya yansıdı! 22 Ekim güncel benzin motorin fiyatları

Akaryakıt tabelasına bir indirim daha geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Peki, hangi akaryakıt ürününe indirim geldi? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL oldu? İşte cevabı... 22 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında indirim haberi geldi. İndirim fiyatlara yansıdı. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 22 Ekim 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...

Akaryakıt tabelası değişti! İndirim geldi, pompaya yansıdı! 22 Ekim güncel benzin motorin fiyatları 1

MOTORİNDE İNDİRİM

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruşluk indirim yansıtıldı.

Akaryakıt tabelası değişti! İndirim geldi, pompaya yansıdı! 22 Ekim güncel benzin motorin fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 52.26 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52.35 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 52.08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52.20 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 53.08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.36 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.42 TL
Motorin litre fiyatı: 53.70 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.68
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.42
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.47
Gazyağı
42.95
