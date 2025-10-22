Akaryakıt tabelası değişti! İndirim geldi, pompaya yansıdı! 22 Ekim güncel benzin motorin fiyatları

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında indirim haberi geldi. İndirim fiyatlara yansıdı. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 22 Ekim 2025 Çarşamba ne kadar? İşte tüm detaylar...

MOTORİNDE İNDİRİM

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruş indirim geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 92 kuruşluk indirim yansıtıldı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 52.08 TL

Motorin litre fiyatı: 52.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.42 TL

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL