Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti, araç sahipleri dikkat (25 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıta beklenen büyük zam geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum takip edilmeye devam ediliyor. ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım kararı ile petrol fiyatları yükselişe geçti. Gece yarısı itibarıyla akaryakıta dev zam geldi. Peki 25 Ekim Cumartesi 2025 motorin, benzin ve otogaz ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Ezgi Sivritepe

ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlaması ile petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi. Bunun yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları da akaryakıt fiyatlarının etkilenmesine neden oluyor. Araç sahipleri is akaryakıt fiyatlarındaki son zamları araştırmaya devam ediyor.

Buna göre, akaryakıta dev zam yapıldı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında güncel fiyatlar merak ediliyor. Gece yarısı itibarıyla akaryakıta tarihin en büyük zammı yapıldı.

AKARYAKITA DEV ZAM

25 Ekim 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidildi. Benzin ve otogaz için herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

Peki 25 Ekim 2025 Cumartesi itibarıyla motorin, benzin ve otogaz için güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel fiyatlar...
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 52.18 TL/LT
  • Motorin: 55.31 TL/LT
  • LPG: 27.08 TL/LT
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 52.34 TL/LT
  • Motorin: 55.44 TL/LT
  • LPG: 27.71 TL/LT
ANKARA

  • Benzin: 53.17 TL/LT
  • Motorin: 56.46 TL/LT
  • LPG:27.60 TL/LT
İZMİR

  • Benzin: 53.52 TL/LT
  • Motorin: 56.77 TL/LT
  • Otogaz: 27.53 TL/LT
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.21
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.71
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.13
Gazyağı
46.04
