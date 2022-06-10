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  4. SON DAKİKA: 30 TL'ye ramak kaldı benzin zammı hız kesmeden devam ediyor! Araç sahipleri hafta sonuna zamla uyanacak (Güncel benzin fiyatları)

SON DAKİKA: 30 TL'ye ramak kaldı benzin zammı hız kesmeden devam ediyor! Araç sahipleri hafta sonuna zamla uyanacak (Güncel benzin fiyatları)

10.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzin fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün motorine gelen zammın ardından bu gece yarısından itibaren benzine zam bekleniyor. Araç sahipleri hafta sonuna benzin zammıyla uyanacak. Böylelikle benzin fiyatları yeniden değişti, 30 TL'ye ramak kaldı. Benzinin dışında otogaza da zam bekleniyor. İşte güncel benzin motorin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA! Brent petroldeki artış ve döviz kurundaki dalgalanma fiyatları yeniden güncelletti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yeniden zam geliyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Son dakika bilgisine göre benzine 2 lira 18 kuruş zam gelecek.

SON DAKİKA: BENZİN ZAMMI SONRASI 28 LİRAYI GEÇECEK! (GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İstanbul'da bugün güncel fiyatlar şu şekilde; benzinin litresi 26 lira 23 kuruştan satışa sunuluyor. Son zammın ardından motorin fiyatları da 27.89 TL'den satılıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle benzin ve LPG'ye bu gece yeni bir zam bekleniyor.

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Bu gece yapılacak zammın ardından benzin fiyatları 28 TL sınırını aşacak. 28.41 TL'den satılacak benzin adım adım 30 TL sınırına yaklaşıyor. Son olarak Çarşamba günü motorine 1.93 TL zam gelmişti.

LPG OTOGAZ FİYATLARINA DA ZAM GELİYOR

Benzinde olduğu gibi LPG otogaz fiyatlarına da zam geliyor. Buna göre otogaza da 54 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKIT ZAMMI BİR SENEDE YÜZDE 286'YI GEÇTİ

Motorine yapılan son zamla birlikte oran iyice geniledi. Bir yılda motorine yapılan zam %286'yı geride bıraktı.

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