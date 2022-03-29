Akaryakıt zamlarının ardından şikayetler yüzde 117 arttı

Akaryakıta art ardına gelen zamlar sonrası vatandaşın belini bükmeye başlamıştı. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre, geçen yılın Ocak ve Şubat aylarıyla bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında benzin istasyonuyla ilgili şikayetler yüzde 117 artış gösterdi. Gelen şikayetlerin yüzde 20’sinin Şikayetvar’da çözüme kavuştuğu bildirildi.

AKARYAKIT İSTASYONLARIYLA İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Platform, akaryakıt istasyonlarına ilişkin kullancıların en çok şikayet ettiği başlıkları ise şu şekilde açıkladı:

“Akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi

“Akaryakıt zammının erken işleme alınması

"İstasyonlarda yakıt alırken kredi kartlarında bulunan bonus/puan hakkını kullanamama veya farklı banka posundan işlem yapılması sonucu kampanyadan yararlanamama

“Taşıt tanıma sisteminden yararlanamama

“Personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması

“Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması / Yakıt aldıktan sonra araç göstergesinde bir değişim olmaması

“Akaryakıt istasyonlarında hizmetin yetersiz olması, hijyene önem verilmemesi, pos cihazının çalışmaması, hava su saatinin çalışmaması

“Yakıt enerjisinin/kalitesinin düşük olması, aldıktan kısa süre bir sonra tükenmesi.”

Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili gelen bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

ZAM GELİYOR DİYE YAKIT VERİLMEDİ

“Akaryakıt istasyonunda zam geliyor diye yakıt verilmedi. Bana söylenen de zaten inandırıcı değildi. İstasyonda dolum yapıldığı için yakıt veremeyeceklerini ve 45 dakika beklememi istediler. Saat 22.45’te istasyona girmiştim. Zaten 45 dakika beklemeyeceğimi bildikleri için beni göndermenin kibarca yalanı buydu. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum aksi halde taşıt tanımamı söktüreceğim.”

YAKIT VERMEMEK İÇİN POMPALAR BOZUK DENDİ

“Benzin istasyonu akaryakıt zammı geleceği gün saat 16.10’da tüm pompalar bozuk diyerek motorin veremiyoruz dedi. Baktım, tüm pompaların ekranı çalışıyor. Aptal sanıyorlar herhalde. Çalışan 4 pompaya da bozuk dediler. Gözüme baka baka zam geleceği gün, bu çürük elmaları ayıklamadığınız sürece marka kalitenizden ödün vermeye devam edeceksiniz, üzücü, yakışmıyor.”

ZAM GELECEĞİ İÇİN İSTASYON KARTI KULLANDIRILMADI

“Ticari kamyonlarımıza benzinlikten yakıt alıyoruz ve akaryakıt istasyonunun kartını kullanıyoruz. Bugün Başakşehir'de girdiğim bir istasyonunuzda kart kullanımında kredi kartının geçerli olmayacağı söylendi. Akaryakıta zam geldiğinde kart okumuyor diyorsunuz indirim olduğunda da kredi kartı ile kullanılmıyor diyorsunuz kartımı da iptal edip bir daha alışveriş yapmayacağım sizden.”

YAKIT SATMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANSIN

“Petrol istasyonundan akaryakıt almak için girdiğimde bana akaryakıt kalmadığını söylediler. Aynı markanın farklı bir şubesinden aldım herhangi bir sorun yaşamadan. Maalesef markanın kendisinin işletmediği benzinliklerde bu şekilde problemlerle karşılaşıyoruz. Gece 12’den sonra zam geleceği için akaryakıt satmıyorlar. Bunun bir yaptırımı olması gerekiyor. Marka ismine yakışmıyor.”

MOTORİN BİTTİ BAHANESİ

“Akaryakıt istasyonu çalışanları motorine zam geleceği için bize satış yapmadılar. Bahaneleri de motorinin bittiğini söylediler. Böyle köklü firmalar bunları yaparak müşterilerini kendilerine karşı soğutuyorlar. Bu zor zamanlar tabii ki geçecek ama yapılanlar asla unutulmaz. Yazıklar olsun.”

ZAM GELECEĞİ ZAMAN TAŞIT TANIMA ÇALIŞMIYOR DENİYOR

“Taşıt tanıma anahtarlığım var ve ne zaman akaryakıta zam açıklansa “taşıt tanıma çalışmıyor” deyip yakıt verilmiyor. Şikayet edeceğim diyorum personelin umurumda değil. Artık taşıt tanımamı değiştirip bir daha bu istasyonunun marketinden sakız dahi almam.” (DHA)

