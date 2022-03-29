FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt zamlarının ardından şikayetler yüzde 117 arttı

Akaryakıt zamlarının ardından şikayetler yüzde 117 arttı

29.03.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta yapılan zamlar, akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şikayetleri de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili çözüm platformu Şikayetvar, akaryakıt istasyonlarını mercek altına aldı. 2021’in Ocak ve Şubat verileriyle 2022’nin aynı dönemini karşılaştıran platform, bu sektörde şikayetlerin yüzde 117 arttığını bildirdi. Açıklanan verilere göre en çok şikayet edilen konularsa akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi ve akaryakıt zammının erken işleme alınması oldu.

Akaryakıt zamlarının ardından şikayetler yüzde 117 arttı

Akaryakıta art ardına gelen zamlar sonrası vatandaşın belini bükmeye başlamıştı. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre, geçen yılın Ocak ve Şubat aylarıyla bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında benzin istasyonuyla ilgili şikayetler yüzde 117 artış gösterdi. Gelen şikayetlerin yüzde 20’sinin Şikayetvar’da çözüme kavuştuğu bildirildi.

benzin11

AKARYAKIT İSTASYONLARIYLA İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Platform, akaryakıt istasyonlarına ilişkin kullancıların en çok şikayet ettiği başlıkları ise şu şekilde açıkladı:

“Akaryakıt zammı öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi

“Akaryakıt zammının erken işleme alınması

"İstasyonlarda yakıt alırken kredi kartlarında bulunan bonus/puan hakkını kullanamama veya farklı banka posundan işlem yapılması sonucu kampanyadan yararlanamama

“Taşıt tanıma sisteminden yararlanamama

“Personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması

“Ücreti alınan yakıtın yerine hava basılması / Yakıt aldıktan sonra araç göstergesinde bir değişim olmaması

“Akaryakıt istasyonlarında hizmetin yetersiz olması, hijyene önem verilmemesi, pos cihazının çalışmaması, hava su saatinin çalışmaması

“Yakıt enerjisinin/kalitesinin düşük olması, aldıktan kısa süre bir sonra tükenmesi.”

Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili gelen bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

ZAM GELİYOR DİYE YAKIT VERİLMEDİ

“Akaryakıt istasyonunda zam geliyor diye yakıt verilmedi. Bana söylenen de zaten inandırıcı değildi. İstasyonda dolum yapıldığı için yakıt veremeyeceklerini ve 45 dakika beklememi istediler. Saat 22.45’te istasyona girmiştim. Zaten 45 dakika beklemeyeceğimi bildikleri için beni göndermenin kibarca yalanı buydu. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum aksi halde taşıt tanımamı söktüreceğim.”

akaryakit4

YAKIT VERMEMEK İÇİN POMPALAR BOZUK DENDİ

“Benzin istasyonu akaryakıt zammı geleceği gün saat 16.10’da tüm pompalar bozuk diyerek motorin veremiyoruz dedi. Baktım, tüm pompaların ekranı çalışıyor. Aptal sanıyorlar herhalde. Çalışan 4 pompaya da bozuk dediler. Gözüme baka baka zam geleceği gün, bu çürük elmaları ayıklamadığınız sürece marka kalitenizden ödün vermeye devam edeceksiniz, üzücü, yakışmıyor.”

ZAM GELECEĞİ İÇİN İSTASYON KARTI KULLANDIRILMADI

“Ticari kamyonlarımıza benzinlikten yakıt alıyoruz ve akaryakıt istasyonunun kartını kullanıyoruz. Bugün Başakşehir'de girdiğim bir istasyonunuzda kart kullanımında kredi kartının geçerli olmayacağı söylendi. Akaryakıta zam geldiğinde kart okumuyor diyorsunuz indirim olduğunda da kredi kartı ile kullanılmıyor diyorsunuz kartımı da iptal edip bir daha alışveriş yapmayacağım sizden.”

YAKIT SATMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANSIN

“Petrol istasyonundan akaryakıt almak için girdiğimde bana akaryakıt kalmadığını söylediler. Aynı markanın farklı bir şubesinden aldım herhangi bir sorun yaşamadan. Maalesef markanın kendisinin işletmediği benzinliklerde bu şekilde problemlerle karşılaşıyoruz. Gece 12’den sonra zam geleceği için akaryakıt satmıyorlar. Bunun bir yaptırımı olması gerekiyor. Marka ismine yakışmıyor.”

MOTORİN BİTTİ BAHANESİ

“Akaryakıt istasyonu çalışanları motorine zam geleceği için bize satış yapmadılar. Bahaneleri de motorinin bittiğini söylediler. Böyle köklü firmalar bunları yaparak müşterilerini kendilerine karşı soğutuyorlar. Bu zor zamanlar tabii ki geçecek ama yapılanlar asla unutulmaz. Yazıklar olsun.”

ZAM GELECEĞİ ZAMAN TAŞIT TANIMA ÇALIŞMIYOR DENİYOR

“Taşıt tanıma anahtarlığım var ve ne zaman akaryakıta zam açıklansa “taşıt tanıma çalışmıyor” deyip yakıt verilmiyor. Şikayet edeceğim diyorum personelin umurumda değil. Artık taşıt tanımamı değiştirip bir daha bu istasyonunun marketinden sakız dahi almam.” (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarına zam kapıdaBuğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarına zam kapıda
Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!
Altın, dolar ve petrol fiyatında ibre aşağı döndü! Ünlü banka duyurdu: Altın bu tarihe kadar...Altın, dolar ve petrol fiyatında ibre aşağı döndü! Ünlü banka duyurdu: Altın bu tarihe kadar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da barış umudu!

İstanbul'da barış umudu!

Flaş iddia: 'Putin bazı taleplerinden vazgeçti'

Flaş iddia: 'Putin bazı taleplerinden vazgeçti'

Konutta KDV indirimi geldi! 'Ev fiyatları düşecek mi?' diyenler için şok gelişme... 'İşe yaramayacak, haziranda yeniden...'

Konutta KDV indirimi geldi! 'Ev fiyatları düşecek mi?' diyenler için şok gelişme... 'İşe yaramayacak, haziranda yeniden...'

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia! Motorin fiyatı...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia! Motorin fiyatı...

Oto galericiye KDV şoku: İkinci el 'uçan' araba! "Fiyatları daha da arttıracaklar"

Oto galericiye KDV şoku: İkinci el 'uçan' araba! "Fiyatları daha da arttıracaklar"

MHP'li isim açıkladı: Erdoğan ile görüştüm, asgari ücrete ikinci zam...

MHP'li isim açıkladı: Erdoğan ile görüştüm, asgari ücrete ikinci zam...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.