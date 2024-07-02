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Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değişti: Bugünden itibaren... (2 Temmuz Salı güncel benzin motorin LPG fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 10:38
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Son dakika haberi: Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Araç sürücülerini üzecek haber! Üst üste artışlar devam ediyor. Akaryakıt fiyatına 2 TL'ye yakın zam geldi. Bu kez zammın adresi LPG oldu. Zam bugünden itibaren tabelaya yansıdı. (2 Temmuz Salı güncel benzin motorin LPG fiyatları)

Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değişti: Bugünden itibaren... (2 Temmuz Salı güncel benzin motorin LPG fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri merak ediyor. Vatandaşlar,"Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?" sorusuna yanıt ararken zam haberi geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, LPG'ye (Otogaz) 1,76 lira zam geldi. Tabela 2 Temmuz itibariyle güncellendi. Akaryakıt fiyatlarına yarın da ÖTV zammı gelmesi bekleniyor.

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LPG otogazın pompa fiyatına 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam geldi.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.40 TL
Motorin litre fiyatı: 42.52 TL
LPG litre fiyatı: 22.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.26 TL
Motorin litre fiyatı: 42.42 TL
LPG litre fiyatı: 21.56 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.39 TL
Motorin litre fiyatı: 43.50 TL
LPG litre fiyatı: 22,00 TL

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İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.72 TL
Motorin litre fiyatı: 43.90 TL
LPG litre fiyatı: 21.62 TL


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döviz ÖTV LPG Zam Akaryakıt Brent petrol dolar
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