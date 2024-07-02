Akaryakıta 2 TL'ye yakın zam! Tabela değişti: Bugünden itibaren... (2 Temmuz Salı güncel benzin motorin LPG fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri merak ediyor. Vatandaşlar,"Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?" sorusuna yanıt ararken zam haberi geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, LPG'ye (Otogaz) 1,76 lira zam geldi. Tabela 2 Temmuz itibariyle güncellendi. Akaryakıt fiyatlarına yarın da ÖTV zammı gelmesi bekleniyor.

LPG otogazın pompa fiyatına 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam geldi.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları



Benzin fiyatı: 42.40 TL

Motorin litre fiyatı: 42.52 TL

LPG litre fiyatı: 22.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları



Benzin fiyatı: 42.26 TL

Motorin litre fiyatı: 42.42 TL

LPG litre fiyatı: 21.56 TL

Ankara akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 43.39 TL

Motorin litre fiyatı: 43.50 TL

LPG litre fiyatı: 22,00 TL

İzmir akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 43.72 TL

Motorin litre fiyatı: 43.90 TL

LPG litre fiyatı: 21.62 TL







