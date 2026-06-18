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Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı

Brent petrol fiyatındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak peş peşe gelen iki indirimin ardından akaryakıta bir indirim daha geldi. Peki, indirim hangi üründe oldu? 18 Haziran 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı
Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeyi sürdürüyor. Motorine iki gün üst üste indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 18 Haziran 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 18 Haziran 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı 1

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı günü gelen yaklaşık 1 lira 22 kuruş indirim ve çarşamba günü gelen yaklaşık 42 kuruş indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. Motorine yaklaşık 44 kuruş indirim yansıtıldı.

Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.15 TL
Motorin: 64.42 TL
LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.99 TL
Motorin: 64.26 TL
LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.10 TL
Motorin: 65.52 TL
LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.38 TL
Motorin: 65.79 TL
LPG: 31.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları motorin indirim
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