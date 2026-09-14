Akaryakıta bu gece büyük zam yolda! '100 TL'nin eli kulağında'

MOTORİN ZAMMI SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam gündemde. Buna göre motorinde büyük bir zam beklentisi var. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyor? Motorine zam gelecek mi? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 14 Eylül 2026 Pazartesi ne kadar? İşte motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 14 Eylül 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından sektör kaynaklarına dayandırdığı bir paylaşım yaptı. Aydilek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Motorinde alarm zilleri... Sektör kaynakları: 'Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı yükseliyor. Bu gece, motorine 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor. Küresel fiyatlar bu hızla yükselmeye devam ederse yeni zamlar kapıda... Motorinde 100 TL'nin eli kulağında, ötesi de çok yakında'"

Aydilek cumartesi günkü paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "100 TL'ye koşuyor! Motorine, salı günü 6,62 TL zam bekleniyor. Sektör kaynakları: 'Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi saat 16.00'da işin rengi ortaya çıkar'"

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.26 TL

Motorin: 89.01 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.12 TL

Motorin: 88.87 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.25 TL

Motorin: 90.16 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.52 TL

Motorin: 90.43 TL

LPG: 34.99 TL