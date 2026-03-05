FİNANS

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat: Tabela değişti (5 Mart 2026)

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile Körfez ülkelerinde çatışmalar yayıldı. İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatarak elindeki en büyük kozu kullandı. Bölgedeki saldırıların devam etmesinden en çok etkilenen ise petrol fiyatları oldu. Akaryakıta bugün zam geldi. Peki, 5 Mart 2026 tarihinde motorin, benzin ve otogaz kaç TL? Akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Petrol fiyatlarının yükselmesi ile akaryakıta zam geldi! Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılması petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Petroldeki yükseliş de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına ise zam gelmesi savaşın başladığı günden beri bekleniyor. Son olarak ise bugün akaryakıt tabelasında zam görüldü.

Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri akaryakıt tabelasının nabzını tutuyor. Peki, akaryakıta ne kadar zam geldi? Motorin, benzin ve otogaz kaç TL?

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş, motorine ise 3 TL11 kuruş zam yapıldı.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.

Sistemin ilk gününde ÖTV'den feragat edilen tutar belli oldu. Bugün itibarıyla ilk etapta 7,78 TL motorinde, 2,29 TL benzinde ÖTV’den feragat edildi. Pompaya motorine 3,11 TL, benzine 92 kuruş zam yansıdı.

5 Mart 2026 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Motorin: 63.37 TL
Benzin: 59.34 TL
Otogaz: 29.69 TL

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Motorin: 63.53 TL
Benzin: 59.18 TL
Otogaz: 30.29 TL
ANKARA

Motorin: 64.65 TL
Benzin: 60.29 TL
Otogaz: 30.17 TL

İZMİR

Motorin: 64.93 TL
Benzin: 60.58 TL
Otogaz: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.37
Gazyağı
70.67
