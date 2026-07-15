Akaryakıta çifte zam yolda: Tarih belli oldu! Güncel motorin, benzin fiyatı

Motorin ve benzine zam... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alırken bugün itibarıyla benzine gelen zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe ya da ürünlerine zam bekleniyor? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 15 Temmuz 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Son olarak hem benzin hem de motorinde yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıt zamları hız kesmiyor. Cuma gününden geçerli motorine 3,90 TL, benzine 1 TL düzeyinde zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.51 TL

Motorin: 69.96 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.35 TL

Motorin: 69.80 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.46 TL

Motorin: 71.07 TL

LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.75 TL

Motorin: 71.34 TL

LPG: 31.19 TL