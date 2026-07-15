Akaryakıta çifte zam yolda: Tarih belli oldu! Güncel motorin, benzin fiyatı

Motorin ve benzine zam... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alırken bugün itibarıyla benzine gelen zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe ya da ürünlerine zam bekleniyor? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 15 Temmuz 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti.
Son olarak hem benzin hem de motorinde yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akaryakıt zamları hız kesmiyor. Cuma gününden geçerli motorine 3,90 TL, benzine 1 TL düzeyinde zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 64.51 TL
Motorin: 69.96 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.35 TL
Motorin: 69.80 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.46 TL
Motorin: 71.07 TL
LPG: 31.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.75 TL
Motorin: 71.34 TL
LPG: 31.19 TL
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