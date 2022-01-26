Akaryakıta gelen zamlar kötü etkiledi! Tek tek kapanıyorlar

Benzin fiyatı, motorin ve LPG fiyatları vatandaşın cep yakarken Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Nevşehir’de yaptığı açıklamada Kasım ve Aralık aylarında dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kar paylarının düşük düzeyde kalması nedeniyle 800 bayinin kapandığını, olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar bin 500’e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi.

Ertaş, akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kâr marjlarının düşmesinden dolayı ciddi bir zarar yaşadıklarına işaret ederek, soruna çözüm beklediklerini söyledi. Kamu kesimiyle yapılan görüşmeler sonucunda süreç içerisinde kar marjları konusunun çözüleceği hususunda cevaplar aldıklarını kaydeden Ertaş, "Biz bunda ısrarcıyız çünkü bugün yarı yarıya denilecek şekilde akaryakıt sektöründe fiyat artışı var. Akaryakıt bayilerimiz, dağıtıcı firmalardan satacağı ürünü almak için dört kişi bir araya geliyor, üç kişi bir araya gelip bir araçlık ürün alabiliyor. Artık bayilerimiz, ‘Bir arabayı göndereyim de ürünün tamamını alayım ve rafineriden getireyim' diye bir pozisyona giremiyor. Ciddi bir manada sermaye ihtiyacı hasıl oluyor" diye konuştu.

"100 TL'LİK ALACAĞIMIZ 50 TL'YE İNDİ"

Döviz kurunda yaşanan ciddi dalgalanmaların vatandaşları olduğu gibi akaryakıt bayilerini de olumsuz etkilediğini belirten Ertaş, "Daha önceden hükümetimiz, özel tüketim vergisi ile dövizdeki artışla yaşanan zamları karşıladı, vatandaşa yansıtmadı. Bunun akabinde döviz kurunun yukarıya çıkmasıyla beraber tekrar hızlı bir iniş ile akaryakıt fiyatlarında da bir iniş söz konusu oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte dövizin düşmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerinin düşmesini biz istiyoruz" dedi.

Akaryakıta zam gelmesinin kendilerini de zor durumda bıraktığını söyleyen Ertaş, şunları söyledi: "Pazarda bakıldığı zaman şöyle zannediliyor; 'Hadi yine köşeyi döndünüz, zam geldi’ gibi böyle bir anlayış içinde bizim tüketicimiz. Halbuki tam tersi, bizim satmış olduğumuz en azından kredi kartı ile sattığımız ve bir ay sonra parasını aldığımız üründe bile yüzde yüz artış oldu. Bu şu demek; eğer 100 TL piyasadan, kredi kartından alacağınız var ise şu an 50 TL’ye inmiştir bizim alacağız."

