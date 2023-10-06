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Akaryakıta ikinci indirim! Aradaki fark 6,50 TL’yi de geçti! İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları…

06.10.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatlarındaki inişli çıkışlı değişim sürerken son haftada peş peşe indirim haberleri geldi. Benzin fiyatlarında son 1 haftada iki kez indirim yaşanınca motorin ile aradaki fiyat farkı da 6,50 TL’yi geçti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki indirim kararlarının ardından tabelalardaki son durum…

Akaryakıta ikinci indirim! Aradaki fark 6,50 TL’yi de geçti! İşte güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarındaki indirim haberleri peş peşe geldi. Benzin fiyatlarına son bir haftada iki kere indirim yansıdı. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapılmıştı. Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde gerçekleşen 2 lira 7 kuruşluk indirimin ardından, 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olan 1 lira 17 kuruşluk indirim de pompaya yansıdı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Dün gerçekleşen 2 lira 11 kuruşluk indirim sonrası ortalama benzin fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,15 TL ve İzmir’de ise 35,25 TL olmuştu. Gelen ikinci indirimin ardından benzinin litre fiyatı 33,46 TL’ye kadar geriledi.

Böylece litresi 40 liranın üzerinde olan mazot fiyatı ile benzin arasındaki fark da 6,50 TL’yi aştı.

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7 EKİM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 33,46 TL
Motorin: 40,13 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,11 TL
Motorin: 40,75 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,21 TL
Motorin: 40,90 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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benzin motorin Akaryakıt indirim akaryakıt fiyatları

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