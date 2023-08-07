Akaryakıta peş peşe zam gelirken o da zirve yaptı! Petrol fiyatları 4 ayın en yüksek seviyesinde… (7 Ağustos Pazartesi güncel benzin, motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları için Temmuz ayında başlayan zam serisi Ağustos’ta da devam etti. Hem benzin fiyatı hem de motorin litre fiyatları 37 TL seviyesine gelirken tüm gözler bir kez daha dolar/TL kuru ve brent petroldeki hareketliliğe çevrildi. Peki bugün akaryakıta indirim, zam var mı? İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

PETROL 4 AYIN ZİRVESİNDE

OPEC+ kesintileriyle petrol primlerini artırdı, dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Petrol fiyatları, önde gelen üreticiler Suudi Arabistan ve Rusya'nın küresel piyasaları daha da sıkılaştırmak ve fiyatları desteklemek için arzı bir ay daha düşük tutma sözü vermesinin ardından primini artırarak Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri asya seansında 25 sent artışla varil başına 86,49 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas(WTI) tipi ham petrol %0,3 artışla varil başına 83,05 dolar oldu.

ALTI HAFTALIK KAZANÇ SERİSİ SÜRÜYOR

Her iki kontrat da geçen hafta üst üste altıncı haftalık kazancını elde ederek Aralık 2021'den Ocak 2022'ye kadar olan en uzun kazanç serisini yakaladı.

Son haftalarda fiyatları destekleyen faktörler arasında ABD'nin faiz artırımlarını azaltacağı beklentisi, OPEC+ arzındaki azalma ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de kötü geçen ikinci çeyreğin ardından petrol talebini canlandıracak teşvik umutları yer alıyor.

Dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan Perşembe günü günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Eylül sonuna kadar uzattı ve bunun ötesine uzatılabileceğini veya derinleştirilebileceğini ekledi. Krallığın Eylül ayı üretimi yaklaşık 9 milyon varil olacak.

7 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Hem mazot hem de benzin fiyatı son iki ayda yüzde 80'in üzerinde zamlanmıştı. Akaryakıtta artış furyasına son olarak LPG (otogaz) da katılmış ve 2 liralık zam tabelaya yansımıştı. Ancak bugün için akaryakıt fiyatlarında şimdilik herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İSTANBUL

Benzin: 36,08 TL

Motorin: 36,48 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 36,58 TL

Motorin: 37,00 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 36,64 TL

Motorin: 37,07 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL





