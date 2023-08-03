FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorin zamları 2 bin akaryakıt bayisinin kapısına kilit vurdu! Tüm gözler 31 Ağustos’ta

Benzin ve motorin zamları 2 bin akaryakıt bayisinin kapısına kilit vurdu! Tüm gözler 31 Ağustos’ta

03.08.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için peş peşe yapılan zamların ardından akaryakıt bayileri zor bir döneme girdi. Sektörde kâr marjları, artan giderler ve POS komisyonu nedeniyle hızla azalırken, vergiler ve kurun da etkisiyle son 1 yılda 2 bini aşkın bayinin kapandığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından sektör çok önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bayiler 31 Ağustos’ta verilecek teminat mektupları için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurmaya hazırlanıyor.

Benzin ve motorin zamları 2 bin akaryakıt bayisinin kapısına kilit vurdu! Tüm gözler 31 Ağustos’ta

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar, enerji maliyetlerindeki artış, POS işlemlerinde bankalara ödenen komisyon, nakliye, teminat mektubu zorunluluğu ve asgari ücret zamları, akaryakıt sektöründe bayileri zorluyor.

Dünya Gazetesi’nin aktardığı haberde, Türkiye akaryakıt sektöründe, bayi tarafında kar marjlarının ‘iyice’ düştüğünden şikayet edilirken bu durum kapanma ve el değiştirmeleri de beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 13 binden fazla bayinin bulunduğu sektörde 2022’nin son aylarından bu yana 2 bin civarında bayi kapandı.

Benzin, motorin, şimdi de LPG… Son iki haftada 5 Türk Lirası birden… Benzin, motorin, şimdi de LPG… Son iki haftada 5 Türk Lirası birden…

Sektörde rafineri çıkışı ve pompa satış fiyatı arasındaki brüt karın yüzde 8 olduğu belirtilirken, bu payın yarısı istasyona yarısı da ana dağıtım şirketine gidiyor. İstasyonlar akaryakıt satışından elde ettikleri yüzde 4’lük brüt karın yüzde 1’ini nakliyeye, yüzde 1.5’ini POS işlemlerinde bankalara ödüyor. Kalan yüzde 1.5 ise personel maaşı, vergi, fatura gibi diğer giderlere harcanıyor.

iStock-672182434

TABGİS: ÇOK CİDDİ SERMAYE EROZYONU VAR

Sektörün sorun ve beklentilerini DÜNYA’ya değerlendiren Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Murat Bilgin, “Türkiye’nin 7/24 çalışan en büyük vergi dairesiyiz. Bu vergileri toplarken maalesef yaşama şansı verilen bir kar marjımız yok. Ciddi bir sermaye erozyonumuz var” dedi.

Sıkıntıların kaynağının geçmişten geldiğini dile getiren Bilgin, son zamlar ve düzenlemelerle erozyonun had safhaya ulaştığını söyledi.

3

“1 KURUŞLUK ARTIŞ BİLE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Akaryakıt bayilerinin mali yükünün arttığını ifade eden Bilgin, büyükşehirlerdeki istasyonların bile maliyetleri kurtaramaz noktaya geldiğini söyledi. İstanbul Avrupa yakası için 1 Temmuz’da 14 kuruş olan nakliye maliyetinin 19 kuruşu geçtiğine işaret eden Bilgin, “Bizim için 1 kuruşluk artış bile çok önemliyken artış 5 kuruşu geçti” dedi.
Bayilerin üzerinde büyük bir yük olan nakliye maliyetlerinin çok arttığına dikkat çeken Bilgin, EPDK’dan taleplerinin nakliyenin kar marjının dışına çıkarılması olduğunu söyledi. En önemli gider kalemlerinden birinin de kredi kartı POS komisyonları olduğunu söyleyen TABGİS Başkanı Bilgin, Merkez Bankası’nın faiz artış kararıyla takas komisyonlarının arttığını kaydetti.

“Takas komisyonu artınca bizim de maliyetlerimiz artıyor” diyen Bilgin, Temmuz başında 18 kuruş olan maliyetlerinin şu anda 59 kuruşa çıktığını kaydetti. Tüketicinin alım gücünün düşmesiyle kartlı alışverişlere ağırlık verildiğini ifade eden Bilgin, “Türkiye ortalamasına baktığımızda istasyonlarda kartlı alışveriş yüzde 60 civarında ama büyükşehirlerde oran yüzde 95’e çıkıyor. İstasyonlarda nakit para dolaşmıyor. Dolayısıyla bu maliyete de çok ciddi anlamda katlanmak zorunda kalıyoruz. Yani kendi cebimizden sermaye koymak zorunda kalıyoruz” dedi.

Akaryakıta zam gelecek beklentisiyle tüketici alımları nedeniyle sektörün stoklu çalışamadığını da söyleyen Bilgin, bu nedenle bayilerin de artan fiyat üzerinden alım yaptığını kaydetti.

iStock-1447680048

TEMİNAT MEKTUBU İÇİN GÖZLER 31 AĞUSTOS’TA

Akaryakıt bayileri, kaçak ve kayıpların önlenmesi için geçen sene başlatılan teminat mektubu konusunda da sıkıntılar yaşıyor. Murat Bilgin, bu konuyu şöyle özetledi:
“2021 cirolarımıza göre yüzde 1 oranında geçen yıl süresiz teminat mektupları verdik. 2022’de fiyatlar anormal artış gösterdi. Vereceğimiz teminatın miktarı da çok arttı. 31 Ağustos’ta, 2022 baz alınarak yeni teminat mektupları vereceğiz. Sadece ÖTV, KDV’de yüzde 21’in üzerinde fiyat artışı oldu. 31 Ağustos’ta vereceğimiz teminat mektuplarının uyumlu mükelleflerden alınmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yapmaya hazırlanıyoruz. Zaten içeride teminat mektuplarımız var.”

TABGİS Başkanı, ayrıca finansmana erişim sıkıntısı nedeniyle teminat mektuplarına ulaşmada güçlük yaşandığını da ekledi. Döviz kurundaki artış ve vergi düzenlemelerinin sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Murat Bilgin, “Olası vergi artışları da bizi tedirgin ediyor” dedi.

Sektörün çözüm beklediği bir diğer sorunu da haksız rekabet olarak gösteren Bilgin, “Geçmişe nazaran ciddi yol alındı. Ama fatura kaçakçılığının engellenmesi lazım.” dedi.

iStock-1401001927

İSTİHDAM KAYBI UYARISI

Bugün akaryakıt sektöründe 13 binden fazla işletme faaliyet gösterirken maliyetler nedeniyle yaklaşık 2 bin bayi kapandı. Bir bayide ortalama 15 kişi çalışırken toplam istihdam 195-200 bin olarak tahmin ediliyor. Bayilerde kapanmaların devam etmesi durumunda istihdamda da kayıplar yaşanacağı vurgulanıyor.

ŞARJ ÜNİTELERİNDE REKABET ARTACAK

Akaryakıt istasyonlarında elektrikli araç şarj üniteleri kurulması konusunda “Kafalar çok karışık” yorumu yapan Murat Bilgin, şunları söyledi:

“İstasyonlarımızın çoğunda şarj ünitesi yok. Özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde trafolarda, elektrik kapasitelerinde birtakım artışlara da gidilmesi, güçlerin arttırılması gerekiyor. Bunlar ciddi yenileme yatırımları. Burada rekabet de artacak; AVM’ler, evler rakip olacak.”

3 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,03 TL
Motorin: 36,42 TL
LPG (Otogaz): 15,93 – 16,38 TL

ANKARA
Benzin: 36,55 TL
Motorin: 35,92 TL
LPG (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR
Benzin: 36,56 TL
Motorin: 37,17 TL
LPG (Otogaz): 16,00 TL

MOTORİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Bugün ve yarına dikkat! MTV, vergi ve cezalar... Bugün ve yarına dikkat! MTV, vergi ve cezalar...
Bu kez de memurlara erken emeklilik! Toplu sözleşmede madde madde detaylar ortaya çıktıBu kez de memurlara erken emeklilik! Toplu sözleşmede madde madde detaylar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.