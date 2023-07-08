Akaryakıta peş peşe zam sonrası dikkat çeken rakamlar! Hem benzin hem motorin… Sadece 4 günde oldu

Akaryakıt fiyatları Haziran ayında peş peşe zamlanırken benzinin litresi 3,36 TL, motorin ise 4,37 TL yükseldi. Temmuz ayına girilirken zamlar devam etti. Hem benzin hem de motorinin litre fiyatı 25 TL'nin üzerine çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinde ise dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. 28 Haziran’da başlayan 4 günlük Kurban Bayramı süresinde ise toplam 197 milyon 754 bin 31 litre motorin, 77 milyon 181 bin 734 litre de benzin tüketildiği öğrenildi.

TOPLAM AKARYAKIT SATIŞI 275 MİLYON LİTREYE YAKLAŞTI

28 Haziran - 1 Temmuz bayram döneminde satışların yüzde 72'sini motorin, yüzde 28'sini ise benzin oluşturdu. Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 10 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 55 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde ise benzin ve motorin satışları artıyor. Bayram süresince toplam 197 milyon 754 bin 31 litre motorin, 77 milyon 181 bin 734 litre de benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 274 milyon 935 bin 815 litre oldu.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının depolarını en çok 1 Temmuz Cumartesi günü doldurdu. Söz konusu günde 59 milyon 273 bin 754 litre motorin ve 23 milyon 72 bin 722 litre benzin olmak üzere toplam 82 milyon 346 bin 476 litrelik akaryakıt satışı yapıldı.

BAYRAMDA 6,7 MİLYAR LİRALIK SATIŞ

Türkiye'de 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 6 milyar 708 milyon 145 bin liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Bu dönemde motorinin litre fiyatı yaklaşık 24,34 lira, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 24,55 lira seviyesinde seyretti. Bu yıl bayram boyunca en çok motorin satışı 22 milyon 817 bin 668 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 10 milyon 310 bin 158 litre ile Ankara ve 9 milyon 552 bin 709 litre ile İzmir izledi. Bu dönemde 11 milyon 370 bin 629 litre ile en çok benzin satışı İstanbul'da yapıldı. Onu, 5 milyon 23 bin 419 litre ile İzmir ve 4 milyon 810 bin 92 litre ile Ankara takip etti.

BENZİN VE MOTORİNE KDV ZAMMI YOLDA

Öte yandan, son olarak motorin litre fiyatları 87 kuruş zamlanmış, otogaz (LPG) fiyatları ise 65 kuruş gerilemişti. Böylece mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 24.77 liraya, Ankara’da 25.27 liraya, İzmir’de 25.42 liraya yükseldi. LPG fiyatları ise İstanbul’da 10,70 TL, Ankara’da 10,82 ve İzmir’de 10,67 TL’ye düştü.

Ancak KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi benzin litre fiyatı için 41 kuruş, mazot fiyatu içinse 38 kuruşluk artışa yol açacak. Torba kanun teklifi ile akaryakıttaki ÖTV miktarı da yükselecek. Bugünkü fiyatlarla zam miktarı benzinde 82, motorinde ise 76 kuruşu bulacak. Söz konusu karar gelecek haftadan itibaren geçerli olacak.



