Akaryakıta peş peşe zam! Tabela yine değişti: 60 TL'ye dayandı

Döviz kurundaki dalgalı seyir, petrol fiyatlarındaki hareketlilik gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları ise bu durumdan dolayı sık sık değişiyor. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelasında da zam görüldü. İşte 23 Ocak 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta peş peşe zam! Tabela yine değişti: 60 TL'ye dayandı
Ezgi Sivritepe

Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ile beraber akaryakıt tabelası sık sık değişiyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında güncel durum yakından takip ediliyor.
AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Buna göre gece yarısı itibarıyla motorine 1,43 TL zam geldi. Böylece, motorine son iki gün içinde yapılan zamların toplamı 2,43 TL'yi buldu.
Benzin ve otogazda ise herhangi bir değişim yapılmadı.
AKARYAKITTA SON DURUM

Peki 23 Ocak 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz tabelasında son durum ne? İşte akaryakıt tabelasındaki son gelişmeler...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 57.28 TL
Benzin: 54.05 TL
LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 57.16 TL
Benzin: 53.9 TL
LPG: 28.69 TL
ANKARA

Motorin: 58.4 TL
Benzin: 54.96 TL
LPG: 29.17 TL

İZMİR

Motorin: 58.67 TL
Benzin: 55.24 TL
LPG: 29.09 TL
