Akaryakıta zam gelir gelmez indirim beklenmeye başladı! Tabela yarın değişecek

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi. Ancak, petrol fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Hafta ortasında zirveyi gören Brent petrol dünkü işlemlerde değer kaybetti. Brent petroldeki kayıp akaryakıt fiyatlarını etkiler mi sorusunun cevabı ise merak ediliyor. 16 Ocak 2026 itibarıyla akaryakıta gelen zam ile tabelanın son durumu ise takip ediliyor. Peki benzin, motorin ve otogaz kaç TL? Akaryakıta beklenen zamlar haricinde herhangi bir indirim var mı? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Jeopolitik gelişmelerde etkilenen petrol fiyatlarından akaryakıt tabelası da etkileniyor. Brent petrolün varil fiyatı 66,82 dolara kadar yükselmiş ve son 3,5 ayın zirvesini görmüştü. Dün ise %-2,29 değer kaybeden Brent petrol 63,88 dolara geriledi. 16 Ocak sabahına ise Brent petrolde zayıf görünüm devam ediyor.

İRAN'DA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Petrol fiyatlarındaki yaşanan bu hareketliliğin en büyük sebebi ise jeopolitik gerilimler. İran'daki protestolar ve ABD'nin müdahale açıklamaları petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Günlük 3 milyon varil ile en büyük üreticilerden olan İran’daki gelişmeler, arz endişesini artırıyor.

İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU

Brent petrol fiyatında dün gerileme görülmesi ile "Akaryakıta indirim gelir mi?" sorusu akıllara geldi. Ancak indirimden önce araç sahiplerinin dünden beri beklediği zam gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı.
BU GECE AKARYAKITA ZAM GELDİ

Gece yarısı itibarıyla benzine 1 TL 61 kuruş zam geldi. Motorine ise yarın zam gelmesi bekleniyor. Cumartesi gece yarısı itibarıyla motorine 1,60 TL zam gelecek. Otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim beklentisi yok.

AKARYAKIT KAÇ TL?

Peki 16 Ocak 2026 itibarıyla motorin, benzin ve otogaz kaç TL? Ankara, İstanbul ve İzmir'de akaryakıt kaç TL'den satılıyor? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.90 TL
Motorin: 54.81 TL
LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 54.75 TL
Motorin: 54.62 TL
LPG: 28.69 TL
İZMİR

Benzin: 56.11 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL
ANKARA

Benzin: 55.73 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.81
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.18
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.42
Gazyağı
47.71
