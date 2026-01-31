FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel petrol piyasalarını hareketlendirirken Türkiye’de akaryakıt fiyatları için yeni zam sinyalleri güçlendi. Brent petrolün varil fiyatı dört ayın zirvesine çıkarken, akaryakıtta tabela yeniden değişecek. Bu zamla motorinin litresi 60 TL'yi aşacak. Peki zam ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir
Cansu Akalp

Akaryakıt fiyatlarına dev zam... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam daha geldi.

60 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR!

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, akaryakıt fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, otogaza ise 70 kuruş civarında zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL yi aşabilir 1

BENZİNE DE ZAM PERŞEMBE GELİYOR

Benzin cephesinde de zam söz konusu. Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,25 TL düzeyinde bir zam gündemde.

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL yi aşabilir 2

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz
İstanbul (Avrupa) 55,27 TL/LT 57,43 TL/LT 29,29 TL/LT
İstanbul (Anadolu) 55,09 TL/LT 57,25 TL/LT 28,69 TL/LT
İzmir 56,46 TL/LT 58,78 TL/LT 29,09 TL/LT
Ankara 56,17 TL/LT 58,51 TL/LT 29,17 TL/LT

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resmi Gazete'de yayımlandı: 21 ilde üretimine onay çıktıResmi Gazete'de yayımlandı: 21 ilde üretimine onay çıktı
Ankara'da 'gizli oyun' deşifre oldu! Çiçekçi ve şef garsonun hesabından milyonlar çıktıAnkara'da 'gizli oyun' deşifre oldu! Çiçekçi ve şef garsonun hesabından milyonlar çıktı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
47.67
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin Zam abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

Elon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktı

Elon Musk'ın Epstein'e gönderdiği e-posta ortaya çıktı

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.