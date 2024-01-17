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Akaryakıta zam geliyor! Bu kez LPG… Litresi 20 lirayı aşacak (17 Ocak Çarşamba güncel benzin-mazot otogaz fiyatları)

17.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Gelen son dakika bilgisine göre akaryakıt litre fiyatları bu gece yarısı değişecek. Benzin, mazot derken zammın otogaz grubunda olacağı öğrenildi. LPG fiyatları 37 kuruş artacak ve 20 liranın üzerine yükselecek. İşte 17 Ocak 2024 Çarşamba güncel benzin, motorin (mazot) ve otogaz fiyatı…

Akaryakıta zam geliyor! Bu kez LPG… Litresi 20 lirayı aşacak (17 Ocak Çarşamba güncel benzin-mazot otogaz fiyatları)

Yeni yılın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023’ün ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı yüzde 25.6 oldu. Bu da akaryakıttan alınan ÖTV oranını aynı oranda yükseltti.

LPG’YE ZAM GELİYOR

Bu gelişmenin ardından 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubunda 1,00 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi. İstanbul’da LPG fiyatları 20 liraya kadar yaklaştı. Ancak gelen son dakika haberine göre otogaz fiyatları için bu gece yarısından geçerli olacak şekilde zam gelecek. Akaryakıt tabelası yarından itibaren 37 kuruş zamlı yanacak. Böylece otogaz litre fiyatı 20 lirayı aşacak.

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17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL
Motorin: 38,93 TL – 39,03TL
LPG (Otogaz): 19,73 TL – 19,49

ANKARA
Benzin: 37,50 TL
Motorin: 39,69 TL
LPG (Otogaz): 19,89 TL

İZMİR
Benzin: 37,69 TL
Motorin: 39,91 TL
LPG (Otogaz): 19,91 TL

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Anahtar Kelimeler:
LPG akaryakıt fiyatları
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