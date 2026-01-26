FİNANS

Akaryakıta zam geliyor: Tabelada yeni değişiklik! 26 Ocak benzin motorin fiyatı

Akaryakıt fiyatları son durum! Benzine zam geldi mi? Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme daha oldu. Buna göre bir akaryakıt ürününe zam haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam bekleniyor? Benzine zam var mı bugün? 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geliyor? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Hande Dağ

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam haberi daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne bekleniyor? Benzine zam geldi mi? Benzine zam var mı bugün? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 26 Ocak 2026 Pazartesi ne kadar? Benzine zam mı gelecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 OCAK 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.10 TL
Motorin: 57.34 TL
LPG: 29.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.92 TL
Motorin: 57.16 TL
LPG: 28.69 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.00 TL
Motorin: 58.42 TL
LPG: 29.17 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.27 TL
Motorin: 58.69 TL
LPG: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
