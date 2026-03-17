Akaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu! 17 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün motorin ve benzine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 17 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 17 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Son olarak benzine bu gece yarısı zam beklendiği öğrenildi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, benzine bu gece yarısı 2 TL 17 kuruş zam beklendiğini, bunun yüzde 75'inin eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacağını, pompaya yansıyacak tutarın 54 kuruş olduğunu aktardı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.41 TL

Motorin: 65.91 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.26 TL

Motorin: 65.76 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 67.03 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 67.31 TL