  2. FİNANS
Akaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu! 17 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı

Akaryakıta zam mı geliyor? ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları etkilerken akaryakıt fiyatları da kurdaki hareketlilik, değişen petrol fiyatları ve küresel gelişmelere bağlı olarak etkileniyor. Son olarak akaryakıtta bir zam haberi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam bekleniyor? Benzine zam var mı, ne kadar? 17 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu! 17 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı
Hande Dağ

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün motorin ve benzine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 17 Mart 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 17 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu! 17 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 1

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Son olarak benzine bu gece yarısı zam beklendiği öğrenildi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, benzine bu gece yarısı 2 TL 17 kuruş zam beklendiğini, bunun yüzde 75'inin eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacağını, pompaya yansıyacak tutarın 54 kuruş olduğunu aktardı.

Akaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu! 17 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 MART 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.41 TL
Motorin: 65.91 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.26 TL
Motorin: 65.76 TL

Akaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu! 17 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 3

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.38 TL
Motorin: 67.03 TL

Akaryakıta zam: Pompaya yansıyacak rakam belli oldu! 17 Mart 2026 benzin, motorin fiyatı 4

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.65 TL
Motorin: 67.31 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.41
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
89.15
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

